Rubilio Castillo responde a sus críticos antes de su viaje a nuevo equipo de Bolivia: "Que no vuelva pronto me dice..."

El mercado de transferencia de invierno le abrió las puertas a Rubilio Castillo para fichar por un nuevo equipo en el extranjero tras su última temporada con 10 tantos vistiendo la camiseta de Motagua.

Tras confirmarse el Royal Pari de la primera división de Bolivia, como su nuevo equipo, algunos seguidores y prensa deportiva dejaron mensajes que no gustaron al atacante.

El artillero catracho utilizó su cuenta de Twitter para responderle a sus críticos, quienes le dejaron entrever que si sale, es para que se mantenga en el extranjero por mucho tiempo y no un corto pasaje.

"Que no vuelva pronto me dice, roguemos que no vuelvan pronto nuestros hermanos que van en la caravana por un futuro mejor porque aquí ya no se puede vivir, un fuerte abrazo y que Dios cuide a todos nuestros compatriotas", escribió en referencia a los centenares de emigrantes hondureños buscando el sueño americano.

Y agregó finalmente "de eso preocúpate y ocúpate".

El Royal Pari será el cuarto equipo de 'Roruca' en el exterior. Antes jugó en Correcaminos (México) Saprissa (Costa Rica) y Tondela (Portugal).