Presidente del Vida: "No vamos a hacer aumentos exorbitantes, no somos Olimpia o Motagua"

El nuevo inversionista hondureño y presidente del Vida Luis Cruz, se refirió este sábado sobre las nuevas disposiciones del equipo y fichajes de cara al Torneo Clausura 2020-21.

Los rojos alcanzaron puestos de semifinales en la primera temporada a cargo de la directiva, una probadita de lo que pretende Cruz, cerca de su objetivo de levantar el título.

"Hicimos un buen torneo. Al final no ganamos nada, nos quedamos en la semifinal, nos quedó un mal sabor de boca, pero hicimos un buen torneo, por esta razón nos estamos preparando, para pelear hasta el último partido del campeonato", dijo al programa Teledeportes de Canal 7.

El conjunto cocotero iniciará pretemporada el próximo lunes y Cruz adelantó que ya tendrían a varios de sus fichajes para ser presentados.

"Nos estamos preparando, el lunes tenemos las pruebas médicas y arrancaremos pretemporada el miércoles 20 de enero. Por hoy tenemos a cuatro nacionales (Sony Fernández y Oliver Morazán) y cuatro extranjeros. Tres de ellos (Cristhian Arroyave, Jesús Venecia, Julian Mendoza) llegarán mañana a Tegucigalpa", reveló.

Sobre el caso de Ángel Tejeda y Elmer Güity detalló en que "hay dos que no están confirmados, pero vamos a esperar al lunes. No quiero entrar en controversia de que dijimos esto, dijimos lo otro. Esperamos para el lunes dar la lista de los refuerzos".

BAJAS POR ALTAS PRETENSIONES

Cruz hizo referencia a la salida de José Mendoza y a los jugadores que determinaron aceptar los salarios ofrecidos.

"El que esté de acuerdo con su salario sabrá que al fin del mes tendrá su sueldo, pero no vamos a estar haciendo aumentos exorbitantes. El que quiera acompañar al club, que tenga todo el compromiso, si no, no puedo prometer cosas que no voy a cumplir", dijo.

Sobre el tema de las renovaciones fue claro en que "hemos ofrecidos aumentos considerables, no somos Olimpia o Motagua. En estos momentos no tenemos apoyo de ninguna parte, el presupuesto que manejamos no se nos puede salir de la mano".

En el caso de Jonathan Mazzola y 'Mango' Sánchez finalmente se llegó a un acuerdo para renovar su contrato, así que la próxima temporada le veremos defendiendo nuevamente el escudo rojo.

Finalmente, el directivo comentó que habían pensado el realizar juegos amistosos en Colombia y Estados Unidos, mismos que fueron cancelados por el tema de la pandemia.

El último de los cuatro fichajes extranjeros del Vida (Mauro Bustamante) arribará al país el miércoles 20 de enero para incorporarse y ser presentado al equipo.