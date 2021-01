Arboleda aclara por qué festejó con tanta euforia su gol ante Marathón en el Yankel

El delantero colombiano Yustin Arboleda apareció cuando Olimpia más lo necesitaba en la final y con su tanto le dio la tranquilidad al equipo de Pedro Troglio para conseguir la Copa 32 y coronarse bicampeón del fútbol en Honduras.

¿Por qué el 'Chino' López se puso la camiseta del Olimpia?

La ley del ex se presentó en el Yankel. Yustin ingresó de cambio en la parte complementaria por Bengtson y en la primera oportunidad que tuvo aprovechó para conectar con la testa un tiro libre y mecer las redes. El cafetero le marcó a su exequipo y sacó toda esa rabia que tenía acumulada tras las duras críticas que recibió en las últimas semanas.

Campeón con Olimpia

''Estoy agredecido con Dios, estoy muy contento porque logro mi segundo título de liga en Honduras. Siempre es importante para uno como jugador y más en esta institución tan grande. Nos lo merecíamos, hicimos un gran torneo y hoy somos justos merecedores del campeonato''.

Minutos previo a su ingreso

''La verdad es que tenía mucha ansiedad. Quería ayudar al equipo porque afuera se sufre bastante. El club se comportó a la altura, ganamos el partido y esto nos da más tranquilidad. Ahora a pensar en lo que se viene con la Liga Concacaf (semifinales contra Alajuelense de Costa Rica)''.

¿Por qué celebró con euforia su gol?

''Uno como delantero le toca aguantar muchas cosas. Lastimosamente si no hacemos goles la gente no mira el esfuerzo que hacemos en el campo, el trabajo que te toca hacer desde otro lugar. Pero cuando uno anota trata de sacar toda esa rabia y callar bocas. Siempre he sido tranquilo, tengo que aprender a escuchar las críticas porque sé que esta carrera es de altibajos''.

¿Cuál es la clave para superar una crisis goleadora?

''La clave es no dejar de trabajar y seguir creyendo. Dios me premió hoy al trabajo que hago cada día. Pude anotar un lindo gol y eso nos dio la posibilidad de ganar otro títulos más''.

La reacción del 'Patón' Mejía sobre su futuro en Olimpia

Olimpia ha demostrado que tiene buenos jugadores en la banca

''Este equipo tiene en la banca y adelante buena gente, por eso es el que más ha ganado en Honduras. Acá no se depende de solo un jugador o de dos. Hemos tenido bastantes lesiones durante todo el campeonato, pero hay otros jugadores que los suplen y lo hacen de igual o de la mejor manera. Tenemos un gran grupo''.

¿A quién le dedica el título?

''A mi esposa y a mi hija porque siempre están en todo momento. A mi padre y a mi madre que falleció este año por el Covid-19. A mi familia que desde lejos siempre me están apoyando, y a mis buenos amigos que tengo aquí en Honduras''.

Su segundo título en la Liga Nacional

''Estábamos plenamente convencidos de que podíamos conseguirlo, este título sabe a victoria''.