Javier Portillo elogia a Troglio tras su nuevo título con Olimpia y lanza mensaje a sus críticos

Javier Portillo es un los pocos futbolistas de la Liga Nacional que siguen sumando kilometraje en el fútbol hondureño rindiendo en buen nivel a sus 39 años. Con el título conquista con Olimpia llegó a siete preseas convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores en el ámbito nacional.

Tras coronarse campeón ante Marathón guardó lugar para mostrar su agradecimiento traducido de su objetivo cumplido.

"Hay que darle gracias a Dios, Él es bueno con nosotros, nos dio la oportunidad de regresar acá, también agradezco a Osman Madrid, a don Rafa Villeda quienes dieron el visto bueno para que viniera", comenzó diciendo.

Y agregó: "A mis 39 años y medio, salir campeón con el mejor de Centroamérica, el equipo de mis amores, después de todo lo que he pasado, problemas, familiares, cuatro partidos que me pusieron -injustos porque nunca incité a la violencia-, no pasa nada.".

"Este es Javier Portillo, guste o no. No tengo plata, pero tengo fama y si alguien quiere agarrar fama, se aprovecha de lo poco que puede decir Javier Portillo".

¿A quién le dedica la medalla?

"Se la dedico a todas las personas que han estado en las malas conmigo. Se la podría dedicar a mi padre, pero no me gusta dedicarle cosas a personas que ya fallecieron, a esas personas se les sirve en Vida y yo lo hice en pie de la letra. Me quedo con esa parte que Dios me lo dio 79 años de vida. A las personas que quisieron dañarme con estos cuatro partidos, les dedico esta medalla. Que se den cuenta que nunca me verán derrotado, me voy a caer, pero me voy levantar", comentó.

UNA LLAVE COMPLICADA PARA ÉL Y QUÉ VIENE ADELANTE...

Javier Portillo no la pasó bien por la banda izquierda en el encuentro de ida ante Marathón siendo superado por Marlon Ramírez. Ante ello respondió que no se trató de su edad y aceptó que su mal rendimiento fue por lesión.

"En el último partido no estuve a la altura, vengo arrastrando a la altura. Estuve una semana con medicamento, pero lo dejé, no soporté el dolor, entonces quedé pendiente con eso. No soy de la costumbre que me pasen por mi zona. Machuca no es mal jugador, pero lo pusieron como Messi porque le pasó a Javier Portillo, eso me deja tranquilo porque todavía tengo para seguir jugando".

Y añade: "Nos vamos a recuperar de esto y vamos a salir campeones nuevamente. Tenemos un buen equipo y tenemos que disfrutar este momento. Vamos a pelear para salir campeones".

Finalmente, dejó en claro que no piensa en el retiro.

"Hasta que me muera. Tengo un torneo más, vamos a trabajar fuerte para que me den otro añito. Dios me dará la oportunidad de retirarme por más, hay que ir pidiendo algo".

ELOGIOS PARA TROGLIO

En el ocaso de su carrera Portillo adelantó que se convertiría en técnico, tomando como ejemplo a Pedro Troglio de quien considera un padre.

"El profe Troglio, es un ejemplo a seguir, me gustaría ser técnico -ya estamos estudiando- y yo creo que es el modelo a seguir, no hay otro. He tenido técnicos muy buenos, pero este se pasa, es como padre y allí es donde uno tiene que dar el alma en el terreno de juego", soltó.

'Pulgarcito' llegó a siete títulos en la Liga Nacional de Honduras, todos ganados con el Olimpia. Admite que su deseo es jugar más allá de los cuarenta años mientras siga rindiendo sobre el césped. Actualmente le restan seis meses de contrato con los merengues.