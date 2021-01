Eddie Hernández: "De la manera que estamos jugando se puede ir a Costa Rica y sacar el resultado"

Sus goles en el cierre del Clausura 2020 fueron claves para conseguir la Copa 32 del Olimpia. Hoy el delantero Eddie Hernández viaja muy ilusionado a Costa Rica para enfrentar a Liga Alajuelense en Liga Concacaf.

¡No se olviden de la medalla de Carlos Pineda! Los mensajes en redes de los jugadores de Olimpia tras la 32

"Cansado, pero uno tiene que disfrutar, son cosas difíciles, gracia a Dios pudimos culminar el torneo local ganando el campeonato. Ahora a pensar en Alajuela, no podemos darnos el lujo de celebrar un día más. Viajamos a Costa Rica y esperamos que las cosas nos salgan bien", dijo a su arribo al aeropuerto Toncontín.

Eddie vivió un 2020 complicado. La pandemia de covid-19 lo sorprendió jugando para Al-Tai de Arabia Saudita. Tuvo que hacer un tortuoso viaje de regreso a Honduras y su pase tardó mucho en llegar.

"Fue un título especial por todo lo que se dio en el año, el viaje con mi familia fue un caos. Pero gracias a Dios supimos esperar acá, llegó el pase, la directiva y el profe me tuvieron paciencia y al hicimos las cosas bien. Me siento contento por lo hecho, esperemos seguir de la misma forma, esto no para, seguimos en competencia y ojalá se pueda seguir con esa racha y con la titularidad", agregó.

El espigado atacante sabe que enfrentarán a un Alajuelense con Alex López y jugadores importantes, pero confía que pueden hacer un buen partido.

"Uno como delantero siempre quiere anotar, más en partidos de competencia internacional. Sabemos el poderío que tiene Alajuela, se ha reforzado de buena forma, pero nosotros venimos bien, con ritmo y de la manera que estamos jugando se puede ir a Costa Rica y sacar un resultado positivo".

Olimpia llega al duelo de este jueves ante lo manudos con el desgaste por la la final del Apertura, pero Eddie dice que no les pesará el cansancio.

"Ya días venimos jugando cada tres partidos, eso es un tema que ya lo sabemos manejar bien. Sé que llegando al hotel está la recuperación, hay hielo, masaje.En ese sentido el equipo se ha hecho más profesional, cada uno es consiente de la institución que estamos y lo que nos jugamos, tenemos dos meses jugando a este ritmo y el miércoles vamos a estar en óptimas condiciones para enfrentar a Alajuelense y esperamos en Dios que podamos ganar".