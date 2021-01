Edrick Menjívar y Alex López hacen una apuesta previo al duelo de semifinales Alajuelense vs Olimpia

Edrick Menjívar ha tenido un destacado torneo Apertura en la Liga Nacional y este día previo a su viaja a Costa Rica, el meta de los merengues revivió su momento que pasa en la portería del león.

Siendo el portero titular en las tres competiciones que ha participado el Olimpia, el oriundo de Roatán confiesa que su propósito fue destacar este año.



"A nivel persona tuve un gran torneo, desde que empecé me enfoqué en eso, pero aquí lo más importante es lo colectivo y mejorando personalmente ayudaría al equipo y eso fue el resultado".





Y es que después de tantas críticas por sus acciones en los partidos con el Olimpia, el portero quiso callar bocas. "Todas las críticas que me decían las usé como motivación, pensaba en esa cada vez que iba a entrenar, sabía que tenía que callar bocas y para eso trabajé. Aquí están los logros".



El buen momento que pasa Edrick Menjívar lo han llevado la nominación para ser titular en la Selección Nacional. "Sabemos que "Buba" es un gran portero, hay bastante competencia y sabemos que la única forma de pelear la titularidad con él es trabajando en el equipo, ya el profesor decidirá si me convoca y después si me da la oportunidad".



Edrick Menjívar durante su carrera en el Olimpia compartió buenos momentos con Alexander López, volante del Alajuelense y eso hace especial el duelo.



"Pasamos hablando bastante con la "Perri", sabemos que es clase de jugador, hay que marcarlo bien y será un bonito partido. ¿Quién es la "Perri? Alex (López)".



Y agrega: "Ojalá que ni dispare al marco. Nos llevamos bien desde que estuvimos en el Olimpia, formamos una bonita amistad, pasamos hablando bastante".



Antes de finalizar la entrevista, el meta merengue confesó que ya tienen una apuesta pactada con su amigo. "De hecho ya tenemos una apuesta, el que pierda tiene que invitar la cena cuando venga a Honduras. El que gane va decidir".