Con seis refuerzos: Motagua inicia su pretemporada para evitar el tricampeonato del Olimpia

Sin mucho tiempo que perder, el Motagua de Diego Vázquez ha emprendido sus trabajos de pretemporada en su sede en Amarateca, donde se construye el sueño de lograr el campeonato.

El ciclón azul ya pudo contar con la presencia de sus nuevos cinco fichajes oficiales: Diego Rodríguez, Óscar García, Juan Delgado, Jesse Moncada e Iván "Chino" López. Tres de ellos con pasado en el Real de Minas, otro en el Honduras Progreso y Real España.



También se pudo confirmar tal como se lo había adelantado a Diez, el jugador Carlos "Muma" Fernández, se hizo presente al inicio de esta pretemporada, donde será observado por el estratega argentino.





Las águilas hasta la fecha solo han anunciado las bajas de cuatro futbolistas: Félix Crisanto, Wilmer Crisanto, Rubilio Castillo y Emilio Izaguirre, pero no se descarta que puedan salir alguien más.



Otro de los jugadores que no tiene claro su futuro es el delantero Gonzalo Klusener, ya que se le venció su contrato y todavía no ha renovado el mismo, pese a que la directiva se siente conforme con su trabajo.



Motagua es el segundo club de los denominados grandes del país que arranca sus trabajos, ya que el Real España ya tiene tres semanas de preparación. Mientras que Olimpia y Marathón recientemente disputaron la final de la Liga Nacional.