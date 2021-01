Isabel Zambrano abre su corazón y habla de su relación con el entrenador Diego Vázquez

Aunque es muy reservada con su vida privada, la presentadora de televisión Isabel Zambrano decidió darse unos minutos para referirse a la relación sentimental que sostiene con el exitoso entrenador de Motagua, Diego Vázquez, y sorprendió al confesar que el argentino es detallista, romántico y que ella se encuentra enamorada.

Zambrano, a través de un Instagram Live con el presentador de TV Ángel Güity, también habló sobre otros temas como los momentos duros que pasó en su niñez ya que por la situación económica de su madre le tocó vivir en La Ceiba, San Juan Pueblo, San Pedro Sula, Villanueva hasta que se radicó en Tegucigalpa.

Isabel acepta que gracias a Salvador Nasralla decidió incursionar en el periodismo deportivo, pues el reconocido periodista le dio la oportunidad de aparecer en televisión nacional como modelo en el programa X-0 y luego en su programa dominical.

"De mi vida privada no me gusta hablar, pero estoy contenta feliz, estoy enamorada, tengo mucho amor, me quiere mucho, me ama, hay mucho romanticismo. Estoy feliz, soy una persona feliz en todos los aspectos de mi vida y sentimentalmente lo estoy, estoy comprometida, feliz", dijo muy emocionada al hablar del amor.

¿Cómo se flecharon, quién los presentó?, le consultaron a la periodista de 30 años y asegura que "por el mundo en que trabajamos ya que si trabajas en farándula es bastante fácil que encontrés a una persona del mismo medio", dijo en referencia a que ambos están en el mundo del deporte.

¿Fue en un partido? "Fue en mi trabajo, en una invitación al trabajo", detalló Zambrano quien es licenciada en Comunicación Social y Pública.

¿POR QUÉ NO SUBE FOTOS CON DIEGO?

Pese a que asegura ser muy feliz, Zambrano expone poco de su vida en las redes sociales, de hecho en sus perfiles no existe una foto junto a Diego Vázquez, pero ella tiene una razón y lo expone.

"Voy a explicar porque hablo poco sobre mi vida privada; de hecho hay pocas personas que conocen quienes han sido mis novios, si tengo, si no tengo. Veo muchas parejas que pasan publicando su vida en redes sociales de que se aman, que se adoran y a los dos o tres meses se están matando, se divorcian, se están odiando, se tiran", inicia contando.

"Guardo mucho eso porque en mi trabajo quiero que la gente me conozca por lo que yo hago y no por ser la novia de X o Y persona, siempre me he enfocado en que quiero que la gente me conozca por Isabel Zambrano la que trabaja en deportes, la periodista deportiva, la presentadora y no por otros temas, por eso no me gusta mucho hablar de mi vida, pero no es porque no lo quiera o porque me de pena o que no lo quiera decir".

Ella es clara que "no quiero ser ejemplo de mujeres porque no soy perfecta, he cometido errores en mi vida, tengo mi carácter, tantas cosas, pero en la medida de lo posible trato de hacer las cosas bien en mi vida".

Zambrano recuerda que hace 10 años se dedicaba al fitness, tenía 20 años, y acepta le gustaba ser el centro de atención y que no le importaba las críticas por subir fotos con poca ropa mientras practicaba el deporte.

"Hay gente que dice que antes salía pelada en las redes sociales por el tema del fitnnes, son etapas en la vida, hace 10 años tenía 20, a mí que no me venga a decir una mujer que no le gusta que un hombre le diga 'mi amor, que linda estás' ser el centro de atención, hace diez años me encantaba eso, hoy estoy en otra etapa de mi vida y es más respeto, más enfocada en mi profesión".

"¿Es celoso Dieguito?", le preguntaron y Zambrano se echó a reír y terminó evadiendo la pregunta. ¿Hay planes de boda? "Toda mujer sueña con casarse, tener hijos, que sea Dios quiera, ahora iniciaré una maestría en línea, mi enfoque es mi trabajo, pero no puedo decirte que hay planes de boda.

Para cerrar sobre el tema sentimental en su vida, Zambrano asegura que no tiene planes de ser madre, asegura que "que sea cuando Dios lo que quiera, tengo 30 años, si me los quiere mandar, perfecto, hoy tengo un perro hermoso que se llama Duker y pasó contenta con él", finalizo muy sonriente.