¿Lo sabías? El secreto de Pedro Troglio para hacer brillar a Edwin Rodríguez en el Olimpia

Edwin Rodríguez, oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, llegó a la capital con el sueño de triunfar en el Olimpia, su gran talento le permitió comenzar a disfrutar esta dicha a muy temprana edad.

Con tan solo 21 años de edad, Rodríguez se ha convertido en un jugador inamovible en el 11 titular de Pedro Troglio, ya que este tiene diferentes condiciones para rendir en varias posiciones dentro de terreno de juego.



Luego de lograr su segundo título en la Liga Nacional, Edwin Rodríguez aspira a levantar su primer trofeo internacional, pero para ello deben vencer al Alajuelense de Costa Rica.



"Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido, sacar el resultado positivo que nos permita clasificar a la final", aseguró.



Pedro Troglio se ha pronunciado en muchas oportunidades de gran manera sobre este juvenil a quien le ha sabido sacar lo mejor de sí en su paso por el Olimpia.



"Lo tomo con humildad, sé que he mejorado muchas cosas y creo que ha sido gracias a mis compañeros y compromiso como grupo. Es bueno para mí y que el equipo saque los resultados".





El volante de los merengues se atrevió a confesar el secreto de su éxito y qué es lo que le aconseja el técnico argentino para que esté teniendo este buen nivel a su corta edad.



"Él me dice que juegue cada partido sin presión, que haga lo que yo sé hacer y es obvio que pide el compromiso en trabajar, el esfuerzo que ponemos cada jugador en la cancha no se negocia. Para mí es una motivación que lo diga él porque fue un gran jugador en su país y selección".



Edwin seguramente será uno de los jugadores titulares para este duelo ante el Alajuelense y previo al compromiso, el volante expresa su concepto del equipo manudo.



"Es un equipo difícil, no por nada quedó campeón de su país, con jugadores importantes y de un recorrido. Así como nosotros pensamos en eso, creo que ellos también porque tenemos un grupo con gran recorrido y venimos de ser campeones y con los ánimos en lo más alto".



El juvenil suma 43 partidos en Liga Nacional bajo la dirección técnica de Pedro Troglio y 11 juegos internacionales. Este miércoles le espera un desafío más a partir de las 9:15 pm en el estadio Morera Soto.