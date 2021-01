Técnico de Alajuelense muestra respeto a Olimpia: "Vamos a tener que trabajar duro para poder ganar"

Andrés Carevic, técnico del Alajuelense, se muestra muy concentrado de cara al duelo de semifinales de la Liga Concacaf ante el Olimpia, compromiso en el que se muestra muy respetuoso.

Firme, sereno y con mucho respecto al rival, el estratega argentino de cuadro manudo deja muy claro las virtudes que tiene el Olimpia, rival de turno en este duelo.



"Sabemos que nos enfrentamos a un buen rival, tiene muy buenos jugadores, bien dirigido, viene de ser bicampeón en su liga y que ha hecho una muy buena Liga de Campeones ante equipos de la MLS y México. Esperamos un partido difícil, disputado con dos clubes que vienen haciendo las cosas bien. Trataremos de tener nuestra estrategia para hace un buen partido y ganarlo".



LA LOCALÍA



"Lo único es que nosotros jugamos de local y conocemos nuestra cancha, pero no significa que vamos a ganar el partido por esa parte. Enfrentamos un gran rival y vamos a tener que trabajar duro para poder ganar. Es importante jugar de local, pero no determinante".



LA IMPORTANCIA DE ALEX LÓPEZ QUÉ CONOCE AL OLIMPIA



"Es importante por las características de los hombres que juegan, pero de igual manera, nosotros hacemos el trabajo como cuerpo técnico de observarlos, es de ayuda por algunos detalles individuales de características y después está el trabajo nuestro para el análisis".



EL FAVORITISMO EN LA SERIE



"Acá no hay que hablar de favoritismo, creo que los dos equipos están trabajando bien y haciendo bien las cosas. Creo que será un lindo partido por como los dos clubes están jugando y desarrollando su juego".





HIZO DESCANSAR A ALEX LÓPEZ PENSANDO EN OLIMPIA



"El tema de Alex López al igual que otros jugadores, unos los hice por temas tácticos y otros por tema de cargas, por eso tomamos la decisión en el juego ante el Limón de no alinear algunos jugadores".



OBSERVÓ LA FINAL DEL OLIMPIA ANTE MARATHÓN



"Lo vimos no solo por la final, sino que le damos la importancia a cada partido y el análisis que hacemos nosotros del rival, pero nos enfocamos también en lo que hacemos nosotros. Tienen muy buenos jugadores y como equipo sabe a lo que juega, un técnico con mucha trayectoria. Será un partido lindo y disputado".



NO HA PODIDO TRATAR A PEDRO TROGLIO



"Con Pedro la verdad que no tuve la oportunidad de encontrármelo o de dialogar, pero siempre el fútbol, ser del mismo país y colegas dialogaremos en algún momento que se presente la oportunidad".



BENGTSON Y EDDIE, LA OFENSIVA DEL OLIMPIA



"Ellos tienen un plantel amplio, no solo son ellos dos, sino que tienen los volantes que juegan por fuera o la gente de recambio que tienen. Disponen de muy buenos jugadores si requieren de hacer algún cambio. Se hace una ofensiva importante y por eso son los bicampeones de Honduras".



PROPUESTA QUE ESPERA DEL OLIMPIA



"Olimpia siempre es de proponer el juego, tiene los jugadores y lo ha hecho siempre. Yo creo que va seguir de esa manera y con los futbolistas que tiene no es para hacer un bloque tan bajo como algunos equipos lo hacen en nuestra casa. Esperamos que salgan a jugar como lo vienen haciendo".