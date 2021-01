Miguel Herrera se quiere subir a un ring de la UFC con el periodista Christian Martinoli

No es un secreto que Miguel Herrera es uno de los técnicos más polémicos en el fútbol de México.

El exentrenador del América participó en una dinámica con Geo González de TUDN y sorprendió con sus respuestas.

Una de las interrogantes para Miguel Herrera fue con quién subiría a un ring de UFC. Le dieron tres opciones para elegir: Christian Martinoli, Hernán Cristante o Marco Antonio Rodríguez.

El DT dijo sin problemas que Christian Martinoli es el elegido, recordando la pelea que ambos protagonizaron en un aeropuerto mientras se celebraba la Copa del Mundo 2014.

"De todos los que nombraste, al único que subiría al ring para darnos unos cates sería a Martinoli y nada más. Digo por las las circunstancias, de que atacó a mi familia, a mi hija sobre todo, pero nada más", respondió Herrera.

"Si me lo cruzo ahorita en el camino, él va para allá y yo para acá. En mi cabeza no está pasando algún rencor o hacerle pagar por las cosas que pasaron, afortunadamente mi cabeza va avanzando", añadió sobre el comentarista de TV Azteca.

Lo que pasó en aquella pelea

En el 2015 ocurrió uno de los conflictos más curiosos dentro del mundo del futbol mexicano: un narrador se peleó a golpes con el entonces entrenador de la selección mexicana, esto cuando Miguel Herrera, junto con su hija, agredieron a Christian Martinoli en un aeropuerto de Philadelphia, Estados Unidos.



Miguel Herrera y su pelea con Martinoli en un aeropuerto en Estados Unidos.

Herrera dijo que todo empezó porque estaba defendiendo a su hija, por lo que todo se salió de control.

"Lo primero lo que siento es un golpe en el cuello, en el lado derecho de mi cuerpo y lo que pasa a continuación es que veo la espalda de Luis García deteniendo a un tipo fuera de sí golpeando, insultando, dando patadas. Apareció la hija de Herrera, me gritó y me empujó", contó Martinoli sobre aquella pelea.

"En la zona de seguridad(...) empecé a sentir y escuchar gritos, amenazas, me gritaba y me insultaba. Hubo un momento donde coincidimos en la 'culebra' y amenazándome nos dijo que nos peleáramos en la calle, que me iba a golpera en el mismo avión, cuando llegaramos a México nos íbamos a bajar en el avión y ahí lo vamos a arreglar", explicó el comentarista mexicano.