Félix Crisanto: "No me van a sacar y luego me van a decir 'quédate'"

Después de cinco años de pertenecer a Motagua, Félix Crisanto se convirtió en uno de los futbolistas que fueron dados de bajas del club como parte de la renovación del plantel que está realizando el entrenador Diego Vázquez.

Sin embargo, Crisanto está incómodo ya que después de una semana que oficializaron su salida, la directiva no se ha comunicado con él para negociar los seis meses de contrato que le faltaban.

Por lo demás da gracias al entrenador y a la institución por lo bien que lo trataron y descarta quedarse en el plantel después que en redes sociales corriera la información que el cuerpo técnico pensara en retenerlo debido ala falta de un lateral derecho en el plantel y en el mercado, algo que el propio Crisano no aceptaría.

¿Cuál es tu situación real con Motagua?

Me quedaban seis meses de contrato, pero el cuerpo técnico decidió separarme y me queda aceptar, ahora estoy a la espera que la directiva se comunique para definir los seis meses restantes que me quedaban de contrato.

¿Aún no te entregan el finiquito?

Todavía no. No sé que están esperando para comunicarse conmigo porque eso (su separación) pasó la semana pasada y aún no recibo la comunicación.

LAS ALTAS Y BAJAS PARA EL CLAUSURA 2021

¿Por quién te enteraste de tu salida?

Diego (Vázquez) me llamó el martes en la mañana y me dijo que no me iba a ocupar, le dije que estaba bien, que no había problema, sé que por mi lesión fue que no jugué mucho y me afectó, pero esto es fútbol, vamos a seguir luchando.

¿No te vas resentido?

No, le doy gracias a la institución por cómo me trataron, no hay molestia ni rencor, como dijo Diego hace poco, los hombres pasan y la instituciones pasan.

En redes sociales e maneja que te quedarías en Motagua a pesar de que anunciaron tu baja.

Eso es mentira. Ningún directivo me ha llamado para comunicarme, mi nombre ya salió en las redes del equipo y en DIEZ de que salí del equipo, entonces eso no va conmigo, soy un profesional y no es que me van a sacar y luego me van decir quédate, no, lo hicieron y fueron conscientes. Toca que me finiquiten y buscar nuevo equipo.

Diego tomó la decisión estando frío, no me enojé, le dí gracias por todo y los cinco años que estuve dí lo máximo.







¿Estas dispuesto a que te manden a préstamo?

Tampoco a préstamo, si ya no me quieren para qué a préstamo, arreglar de una sola vez esto, no tengo rencor con nadie, pero lo hablado es entendido.

¿Estás recuperado de tu lesión?

Estoy trabajando con el doctor Óscar Benítez, mi lesión no es grave, pero él quiere hacer un dictamen específico, lo que necesito son dos semanas para luego ponerme al cien físicamente, pero vamos a trabajando poco a poco para no cometer errores.

¿Cuáles son tus molestias?

Es abajo de la rodilla, ya me chequeó Benítez, no hay fractura, pero cuando troto me molesta y el doctor ya encontró algo de lo que tengo.

¿Es verdad que Héctor Vargas cuenta con vos en Marathón?

Con Vargas no me he comunicado, todavía estoy a la espera de mi finiquito. No tengo ofertas.

¿Qué le dices a la afición de Motagua que creía que podías aportar más?

Estoy agradecido con ellos, no todo el tiempo iba a estar ahí, fueron cinco años felices. Siempre los voy a extrañar.