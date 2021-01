DT Nerlin Membreño descarta un fichaje y explica el porqué no se concretó la llegada de Elmer Güity al Vida

Nerlin Membreño trabaja en la materia deportiva del Vida de cara al Torneo Clausura 2020-21 en donde buscarán objetivos más ambiciosos con una platilla con nuevas incorporaciones.

Los últimos días han sido cruciales para tomar decisiones en cuanto a fichajes y dos de ellos han sido descartados después de haber sido oficializados por el presidente ejecutivo José Almeida: los defensores Sonny Fernández y Elmer Güity.

Sobre el caso de Sonny, en palabras del propio Nerlin Membreño, "él arregló, se llegó a un acuerdo, pero no se presentó a los exámenes ayer (pruebas de covid-19), por lo tanto fue descartado".

Y sobre el exOlimpia Elmer Güity, reveló que lo había solicitado al equipo, pero que finalmente no llegaron a un acuerdo económico en la última etapa de la negociación.

"Sí tuvimos acercamientos, al final no se pudo por tema presupuesto y arreglo. En su momento fue una opción considerando que Carlos Sánchez no tenía una renovación, pero al venir y al no llegar a un acuerdo económico con Elmer, no se pudo concretar", comentó Membreño en entrevista para DIEZ.

Y agregó: "Sí, claro lo conozco. Lo único que tenía un año sin jugar (cuatro partidos en el Apertura 2020), eso es complicado. Uno los invita para que se pongan bien, pero un jugador profesional de fútbol cuando pasa un año sin competir, prácticamente está retirado.

Tras las negociaciones fallidas el defensor de 24 años se integró a las filas de Motagua con un permiso especial para mantenerse en forma. Sin embargo, no descarta su interés en fichar por el club convenciendo a Diego Vázquez.

EXTRANJEROS A PRUEBA

El timonel también se refirió a la baja del guardameta José Mendoza, hombre clave en la portería cocotera.

Según él, "no se pudo renovar, hubo un intento, pero no se pudo. Allí se abrió la oportunidad para Roberto López".

Finamente, dejó en claro que en el caso de Julian Mendoza Olger Venecia estarán a prueba durante unos días en club hasta contar con su aprobación.

"Ellos no vienen contratados. Son solicitudes del presidente ejecutivo del equipo (José Almeyda), vamos a evaluarlos y ver qué posibilidades hay en el equipo", manifestó Membreño.

No obstante, en el caso de Cristian Arroyave. "Es un jugador con condiciones y buenas características que se puede adaptar a la idea nuestra".

-¿Te ves peleando por el título la próxima temporada?-, le consultamos a Membreño.

"Es lo que uno visualiza. La competencia es complicada, sobre todo en este torneo que es por puntos por el descenso en donde el puntaje se ve complicado. Intentaremos llegar a una final, es lo que buscamos, pero hay situaciones que tenemos que manejar primero", cerró.

Vida alcanzó puestos de semifinal, sin embargo, fue eliminado por el actual campeón Olimpia que conquistó su título 32 en la Liga Nacional de Honduras.