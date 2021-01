Pedro Troglio sobre el duelo ante Alajuelense: "Será un partido con dos de los mejores equipos del momento"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, se mostró muy feliz y relajado en la conferencia de prensa previa al juego ante Alajuelense el miércoles en el estadio Morera Soto.

El estratega de los albos ha dejado claro que tiene muy bien estudiado a los manudos y no quiere otra sorpresa como en la campaña pasada ante el Saprissa.



"Llegamos los dos campeones, pero en distintas situaciones: nosotros con una actividad muy seguida de partidos cada tres días y ellos con un parón en el medio de pretemporada e inicio de torneo con dos fechas".



Y agregó: "Claramente que lo que vimos hasta el último partido con el Real Estelí, hoy faltan dos o tres jugadores de ese equipo, pero está Vanegas que no puede jugar y no vamos encontrar al mismo rival, pero si descansado y en su casa. Será complicado".





En torno a los cambios de pensar tras coronarse campeón. "En mi equipo no espero nada distinto porque sé con lo que me voy a encontrar, sé que hay algo que tiene este equipo y es que no negocia nunca, es al esfuerzo. Una vez que uno consigue el campeonato, la preparación mental y anímica es más importante. Hemos venido a Costa Rica más tranquilos espiritualmente que si no hubiéramos salido campeón, esto te da más ánimo para el partido de mañana y sin sentir el cansancio".



Pero deja claro que: "El partido es el mismo, complicado, contra un rival que está en una gran forma, pero nosotros también lo estamos y es un partido de fútbol donde cualquiera puede imponer sus ideas y ganar el partido".



UN JUEGO ABIERTO



"Será un partido con dos de los mejores equipos del momento y claramente que cuando se juntan dos clubes así, la ilusión de ver un buen espectáculo está garantizado. Ya después iremos viendo cómo se da el partido en volumen de juego de uno y otro. Tendría ser un muy buen partido desde lo jugada, táctico, futbolístico y esperemos que así sea y podamos ganar"



JUGARÁN IGUAL DE VISITA



"Nosotros hemos eliminado al Motagua y al Managua de muy buena manera, pero cada partido es una historia nueva y no quiere decir que eso te garantiza jugar bien el próximo juego"



SOBRE ALEX LÓPEZ



"Lo conocemos, sabemos de su capacidad, no jugó el fin de semana y a lo mejor descansó para llegar mejor al igual que otros de sus compañeros, pero cuando juega él, Alajuelense lo hace de una manera y cuando no, el equipo pasa más su juego por los costados. Cuando tenés a alguien como Alex, es más factible que la pelota pase más por los pies de él. Es claro que hemos estudiado las dos maneras: jugando con él y sin él y ver que puede pasar mañana".



FOVORITIOS EN EL PARTIDO



"Cuando se juntan dos grandes equipos no hay favoritos, esos los damos en la previa para hacer un juego dialéctico, ya después es puramente lo que se expresa en la cancha y su forma de juego".



GANAR EL TÍTULO



"Me encantaría, claro que se puede salir campeón, bicampeón del campeonato hondureño y me gustaría llegar a la final y ganarla. Estuvimos tan cerca que se nos escapó el campeonato pasado con el Saprissa, cuando el partido estaba terminando y recibimos dos goles en los últimos dos minutos. Claramente que es una espina que uno tiene y sería algo más que nos está faltando para agregar a la buenos que hemos tenido en este año y medio".



DISPONIBILIDAD DE JUGADORES Y EL 11 A UTILIZAR



"Hoy vamos entrenar recién para definir totalmente al equipo. Los jugadores están bien y lo han demostrado a lo largo de estos dos meses que vienen jugando cada tres días y en gran nivel en clásicos, burbuja, finales y estamos bien. El único que salió con calambres el otro día fue Samuel, pero ya está recuperado. Es el último esfuerzo que le pido a los muchachos, después van a tener la oportunidad de descansar si pasamos a la final".