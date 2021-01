¿Con el Olimpia o Alajuelense? Roger Rojas expresó sus sentimientos previo al duelo de semifinales

Roger Roger Rojas, delantero hondureño con gran carrera en el Olimpia y buen paso en el Alajuelense, habló previo al duelo de semifinales de esta noche y no ocultó sus sentimientos.

El "RoRo" fue fichado recientemente por el Cartaginés y ya se estrenó como goleador, fue entrevistado por el+ Diario El Mundo de Costa Rica, el atacante fue sincero al no negar su deseo para que clasifique el Olimpia, pese al cariño que le tiene al Alajuelense.



¿Cómo siente que llega el Olimpia en todas las líneas?

La media cancha de Olimpia es muy fuerte, los delanteros andan enrrachados como Jerry Bengtson, Yustin Arboleda, Eddie Hernández, golearon en la final, anotaron en los partidos. La parte de atrás está sólida, está bien armado, bien dirigido, Alajuelense igual, será un buen partido, lo más fuerte que tiene Olimpia es que tiene casta de campeón, no puedo decirte un portero, defensor, etc, se agranda en torneos internacionales.



¿Qué espera de Alajuelense?

Alajuelense es un equipazo, un portero de categoría (Leonel Moreira), Alex (López) está pasando un buen momento, Bryan (Ruiz); Marcel Hernández está motivado de jugar un torneo internacional.



¿Tiene ventaja Alajuelense por ser local?

Que estén de local no sé (se torna pensativo)… a puerta cerrada eso no influye ya, solo que la Liga entrena más en la cancha, en la parte anímica son los campeones en sus países, será un bonito partido, será un duelo de campeones duro, disputado.



¿Qué se puede decir del técnico Pedro Troglio del Olimpia?

Es un entrenador que quiere mucho al jugador, lo trata bien, maneja bien al grupo, motiva a los jugadores por su pasado como jugador, se refleja que el plantel lo quiere mucho.





¿Alex López puede ser la clave de Alajuelense?

Alex López es una pieza clave del esquema de Alajuelense, cuando anda bien, responde el equipo, no depende de él porque está bien conformado, es un jugador importante, mucho colmillo, ha jugado estas instancias, por lo que siento no la va a tener fácil porque los contenciones de Olimpia muerden, Troglio ha visto videos de cómo neutralizar el juego.



¿Corazón dividido? ¿A quién apoyará?

(Risas) Sí le tengo cariño a Alajuelense pero sería mal hondureño si no apoyo a Olimpia, más que he sido toda la vida del Olimpia, representa a Honduras, tenemos que acompañar a los compañeros, ojalá gana el mejor, será un partidazo, espero no perdérmelo.



¿Le hubiese encantado ir a ver el juego al Morera Soto?

Claro me hubiese encantado pero hay que respetar los protocolos, dar el ejemplo, disfrutar de un buen partido desde casa, será un partido bravo.