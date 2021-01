Omar Rosas: "Las personas que me hicieron a un lado del fútbol mexicano fueron las de pantalón largo"

El delantero mexicano del Real España, Omar Rosas, habló de su llegada al cuadro hondureño, de la promesa que hizo de convertirse en goleador del equipo y del por qué terminó marginado en el fútbol de su país.

"Gracias a Dios se me está dando esta oportunidad en otro país, en un fútbol de mucho contacto físico. Cuando llegué me comprometí a ser el campeón de goleo y voy a trabajar para lograrlo. Llegar al Real España es un compromiso muy grande, aficionados me han mostrado su apoyo y medios me dicen que hace mucho no llega un nueve goleador, eso me llena la espalda de responsabilidad", inició contando en entrevista a Central FOX MX.

Rosas conversó con el técnico Raúl "Potro" Gutiérrez y este lo invitó al proyecto que estaba por asumir.

"El Potro me había dicho que si podía aceptar ese reto. Le dije que sí, que si me daba la oportunidad de trabajar con él lo iba a aceptar con mucho profesionalismo", agregó.

Al expigado atacante le consultado sobre la migración de jugadores aztecas al fútbol de Centroamérica y explicó los motivos que los llevan a salir del país.

"Hay muchos mexicanos que ya nos pueden seguir en la liga local y emigran a Centroamérica. Me tocó el caso del "Tepa" Jiménez que fue compañero mío en Halcones de Zapopan y me dijo que hay que emigrar para lograr grandes cosas y ser tomado en cuenta".

"La falta de confianza de directivos a jugadores o cuerpo técnico, que no confían, son de las principales causas (para emigrar), también te miran lo futbolístico, pero a veces no dan chance de demostrar que se equivocan y que podemos competir con cualquier jugador".

Omar Rosas en el 2014 integró la plantilla de los Tiburones Rojos de Veracruz. Debutó en Liga MX y en Copa, pero no tuvo continuidad y explica el porqué fue marginado.

"Cuando estaba en Veracruz tuve la oportunidad con el profe Chelís (Delgado), me decía que miraba mucho potencial, igual que (Hernán) Cristante. Debuté en Copa y jugué partidos con ellos, pero cambiaron de directiva. El profe (Carlos) Reinoso me hizo debutar en Primera División. Pero de allí creo que fue la falta de tener un representante, luego Veracruz trajo delanteros y no me dieron la oportunidad de nada".

"Algunos debutan y se quedan, para mí fue debut y despedida. Siempre las personas que me hicieron a un lado fueron las de pantalón largo, cualquiera te lo puede decir, los entrenadores me decían que miraban gran potencial, pero las órdenes venían desde arriba, eso me decían siempre", cerró.