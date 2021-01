Director deportivo Javier Delgado responde a los rumores de fichaje de 'Patón' Mejía al Real España

Desde el seno de Real España trabajan en nuevas incorporaciones para fortalecer la escuadra de Raúl 'Potro´ Gutiérrez de cara a la próxima temporada.

Hoy con la ventana de transferencia abierta y muchos jugadores disponibles, se han abierto los debates y rumores de posibles fichajes para los equipos de la primera división de Honduras.

El nombre del futbolista de Olimpia German 'Patón' Mejía fue uno de los que sonó en las últimas horas para incorporarse a Real España, sin embargo, el director deportivo Javier Delgado aclaró esta versión.

"No está la posibilidad en este momento de 'Patón' Mejía, he escuchado de jugadores que entran, que van, que vienen, pero oficialmente no hemos tenido -primero- ningún ofrecimiento o requerimiento de nuestra parte como cuerpo técnico", dijo este miércoles en conferencia de prensa.

A falta de negociación con el Olimpia, Mejía quedará como agente libre. Recientemente fue campeón de la Liga Nacional y está en fase final de la Liga Concacaf.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DEL ARGENTINO RAMIRO ROCCA?

Lo cierto que es que en la máquina están en vilo en cuanto a la contratación oficial del delantero de Comunicaciones Ramiro Rocca.

Delgado explicó que "lo de Ramiro ya había quedado en conjunto donde nosotros habíamos hecho nuestra propuesta, hemos hablado de las condiciones que nosotros ofrecíamos con su representante con quien tuve conversación".

Y agregó: "Ellos están analizando, supongo que tienen más propuestas, pero ellos están esperando que termine el torneo en Guatemala, hoy juega Comunicaciones y probablemente van a clasificar a la final. No sería hasta ese momento que ellos tomen una decisión y nos comuniquen a nosotros que han decidido en cuanto a las ofertas que puedan tener".

OTROS REFUERZOS

Lo que sí tienen claro es que se concrete o no la llegada del goleador sudamericano, buscarán incorporar un delantero más, sumado a las altas del mexicano Omar Rosas y el centrocampista argentino Franco Flores.

"Tenemos varias opciones, estamos analizando, pero la necesidad es cubrir una plaza más de delantero. Si se presenta otra oportunidad la observaremos con Raúl Gutiérrez, no cerramos las puertas a jugadores nacionales o extranjeros".