'Potro' Gutiérrez: "Me da lo mismo si los rivales traen a Messi, solo me preocupo por mi equipo"

El entrenador de Real España, el mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez compareció este miércoles en conferencia de prensa en donde se refirió al momento actual de la plantilla en plena pretemporada de cara al Clausura 2021.

Una de las preocupaciones que denotó, fue las bajas de su primer equipo por convocatorias a la selección Sub-23.

"Estamos terminando de definir. Ya sabemos las posiciones principales que necesitamos en la parte ofensiva y defensiva. Quizá estemos analizando a jugadores de afuera, porque habrán varios jugadores del plantel que irán al preolímpico y eso afectará".

Y agregó: "Estamos en ese proceso, creo que todo proyecto tiene su tiempo de adaptación. La mayoría de los muchachos están en un 80% de lo que queremos, pero encontramos un equipo con buena disposición y respuesta. Vamos bien".

Sobre el fichaje del defensor Franco Flores manifestó que "vendrá a fortalecernos. Es un tipo que tiene buen juego aéreo y buen gusto para entregar la pelota".

En lo demás, espera suplir las bajas de los seleccionados (Michael Perelló, Brian Ramos, Carlos Mejía, Wisdom Quaye, Gerson Chávez y Yeison Mejía) con futbolistas jóvenes de las reservas.

UN EQUIPO PARA COMPETIR

A falta de la confirmación del delantero argentino Ramiro Rocca, Real España visualiza contratar a otro jugador ofensivo para fortalecer la escuadra.

Lo cierto es que 'Potro' no quiere descuidar ningún detalle para la competencia fuerte que se avecina en el grupo de la Zona Norte en donde estará junto a Real Sociedad, Vida, Honduras Progreso, equipos que se han reforzado en todas sus filas; sin olvidar a Marathón, subcampeón de Apertura 2020.

¿Pero qué piensa en el DT sobre ello?

"Soy de los que creo y siempre me he basado en fortalecer a mi equipo, evidentemente cuidar las circunstancias que tengan los rivales. Hasta que no nos enfrentemos me da lo mismo si traen a Messi, si vamos a jugar contra Messi, nos preparemos para jugar contra Messi", dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, añadió que "si los rivales se fortalecen o no se fortalecen no es mi problema. En ese sentido solo me preocupo porque mi equipo haga bien el trabajo y si lo hace estaremos más cerca del resultado".