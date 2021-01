Alex López profesa amor por Olimpia: "Es mi equipo desde la infancia y si marco un gol no lo celebraré"

El partido de semifinal de Liga Concacaf entre Alajuelense y Olimpia, es especial para el volante hondureño, Alex López. Un jugador que militó en los dos equipos y esta noche defenderá la camisa de los ticos pero profesa su amor por los merengues.

“Sigo a Olimpia de cerca porque jugué allí y soy un aficionado más”, dijo López en una entrevista en el portal Concacaf.com donde deja algunos destellos de lo que nos espera esta noche con un duelo de dos campeones centroamericanos.

Alex conoce muy bien al león y destaca sus fortalezas: "Sus puntos fuertes son sus delanteros, que son muy peligrosos, y al mismo tiempo sus defensas centrales también juegan directamente con sus jugadores de arriba con balones largos. Además, cuando el balón atraviesa Deybi Flores y Edwin Rodríguez, muestran muy buenas características futbolísticas”.

López ya fue campeón de la Liga Concacaf en 2017 que le ganaron al Santos de Guápiles, pero ahora quiere ganar el torneo porque quiere darle una alegría a los aficionados del Alajuelense que le han dado mucho cariño tras la conquista del campeonato.

“Será maravilloso enfrentar al Olimpia y sería genial llegar una vez más a la final y ganar un torneo que gané en 2017 con mi ex equipo. Desde el tiempo que pasé con Olimpia, sé que será un rival muy duro. Debuté con el Olimpia, es mi equipo desde la infancia y le he dicho a mi familia que si marco un gol no lo celebraré por respeto al Olimpia. Profesionalmente pertenezco a la Liga Alajuelense, así que intentaré hacer el mejor trabajo posible por ellos”, afirmó López, muy profesional en sus palabras.

Este partido es un clásico, uno de esos duelos de pronóstico reservado. Se enfrentan dos clubes que juegan sin freno de mano por lo que se espera espectáculo en el terreno de juego. Hay que recordar que no habrá revancha, es a juego único y Alex habla de su amor por los albos.

“Alajuelense ha demostrado ser una gran lección para mí desde la perspectiva del fútbol y de la vida. Puedo decir con toda sinceridad que es mi segundo equipo, mi segundo hogar. En Honduras mi primer equipo es Olimpia y aquí en Costa Rica mi primer equipo es Alajuelense. Llevo tres años aquí con buenos y malos momentos y siento mucho cariño por el club", comentó López.

Luego remata: "Estadísticamente, no estoy seguro de cuántos partidos he jugado para Alajuelense y Olimpia, pero estoy bastante seguro de que es lo mismo. Por eso digo que mi segundo equipo a nivel futbolístico es el Alajuelense. Me encanta porque me abrieron las puertas, me han apoyado y espero que el día que me vaya pueda dejar un gran legado ”, concluyó López.