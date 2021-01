Concacaf confirma los dos casos positivos de Covid-19 en Olimpia y el juego se disputa con normalidad

Como se había adelantado, los jugadores del Olimpia, Javier Portillo y el portero Edrick Menjívar, han dado positivo por Coronavirus y la Concacaf lo hizo ofician en el informe que brinda antes de cada partido. Ambos futbolistas están aislados en San José, Costa Rica.

Según el informe oficial de Concacaf, son los únicos futbolistas que han resultado positivos en las pruebas realizadas, el resto del plantel está negativo y el partido ante Liga Deportiva Alajuelense por las semifinales de la Liga Concacaf, se jugará como está programado a las 9.15 pm (ESPN2).

"En el caso de la semifinal de la SCL entre LD Alajuelense y CD Olimpia, dos jugadores del CD Olimpia dieron positivo en la prueba de Covid-19. Las personas involucradas han sido aisladas de su equipo y han sido informadas de todos los protocolos y leyes de Concacaf, y las regulaciones impuestas por las autoridades locales", afirmó CONCACAF.

Javier Portillo, el otro jugador del Olimpia que salió positivo por Covid-19, celebrando el domingo el título 32 en el Yankel.

Hay que recordar que estos dos futbolistas estuvieron en la final que ganó Olimpia el pasado domingo a Marathón. Habían realizado sus pruebas el viernes pasado, previo a la final, siendo negativos, pero en las pruebas PCR del lunes antes de viajar a Costa Rica, salieron positivos.

Luego agregó el máximo organismo: "Todos los demás jugadores y personal del CD Olimpia, así como toda la delegación de la LD Alajuelense y los oficiales del partido han dado negativo en la prueba de Covid-19".

Menjivar es el portero titular del cuadro merengue y uno de los puntos altos que tiene el cuadro de Pedro Troglio por el rendimiento mostrado. Esta noche le tocará atajar a Harold Fonseca, otro gran guardameta que tendrá que ponerse a la altura del plantel.

En el caso de Javier Portillo, su posición había venido siendo rotada con Samuel "Chama" Córdoba, lateral izquierdo que no lo hace mal. Pero Troglio tiene un as bajo la manga, ya se recuperó el capitán, Ever Alvarado, quien podría ser la novedad en la oncena titular.