Emy James se convierte en escritora y relata la experiencia de su esposo Carlos Pavón en TV

Emy James, esposa del exfutbolista hondureño Carlos Pavón, publicó su primer libro, titulado “Sofía Sofía”, una novela que cuenta la historia de sus bisabuelos y abuelos. En ella, Emy narra hechos que pasaron, pero contados en narrativa.

Emy fue el punto de soporte que tuvo Carlos Pavón durante su carrera. La fama nunca la mareó y la mantuvo fuerte detrás de una estrella que tuvo momentos altos y bajos. Eso le ha servido para ahora, dedicarse a la vida de escritora.

Los ancestros de Emy son de origen inglés, y el libro “Sofía Sofía” es una recreación de su familia. “Allí cuento lo que ellos vivieron. Me voy a ese tiempo y digo ¡wow! no puede ser que ellos hayan vivido eso. Son cosas raras que parecen de novelas y que sucedieron, entonces el libro está basado en hechos de la vida real”, contó a DIEZ la señora James de Plummer.

Emy ahora radica en Estados Unidos junto a Carlos Pavón y familia. Sus hijos ya crecieron y ahora que comenzó una vida como escritora, tiene el tiempo para pensar y plasmarlo mediante sus escritos. Su primera obra ya está a la venta en Amazon.

“Siempre que escuchaba esas historias decía, eso está bueno para un libro. Pero ya el segundo libro que está casi terminado, habla del suicidio, es como para que las personas que lo lean, es para que se metan en la cabeza de las personas que se quitan la vida”, narra Emy.

La escritora hondureña tiene un proyecto para Honduras, quiere ver sus obras en las librerías del país. “Allá en Estados Unidos la gente me dice: ya lo pedí en Amazon, pero aquí no es fácil porque el país todavía no está en el nivel cultural de EEUU”, reveló.

Además de escritora, Emy James, también es psicóloga de parejas. La pandemia del coronavirus ha venido un poco a distorsionar los planes, pero espera que pronto dar el despegue y que los amantes de la lectura puedan disfrutar de sus obras literarias.

Actualmente está pronto a terminar un nuevo libro. “Es un tema fascinante y le puede pasar a cualquier persona. Tomé historias de 30 personas que se quitaron la vida y en ella cuenta su infancia, juventud y todo. Me he estado dos años en escribirlo. Me falta poco para publicarlo”.

PAVONCITO; DEJÓ EL FÚTBOL POR LA RELIGIÓN

Emy relata además de cómo ha visto crecer a sus hijos. Junior Plummer James, quien probó como futbolista y ahora se ha dedicado de lleno a su vida como religioso. Es mormón y revela que se siente orgullosa de verlo hacer sus sueños realidad.

“Junior ya se fue a vivir solo, se fue a otra ciudad. Mi hija mayor se casó hace dos años y está haciendo su vida y André, allí va. Me dice que ahora que salga del colegio se irá con su hermano, pero todavía me quedan dos más”, cuenta Emy.

Junior intentó ser futbolista. Creció en las inferiores del Real España, pero debutó con Olimpia en 2015 de la mano de Héctor Vargas, pero en 2018 sorprendió al abandonar la carrera deportiva para dedicarse a la religión. Se convirtió en mormón.

“Junior quiere ser intérprete. Está estudiando idiomas en la Universidad de Utah. Ya tiene su novia que conoció en Portugal. Estuvo allá dos años en la misión, ella es americana. Él vive feliz”, cuenta Emy sobre “Pavoncito”.

El que fue delantero del Olimpia y que se esperaba siguiera los pasos de Carlos Alberto, ahora vive en el estado de los Mormones en Estados Unidos, en Utah. “Junior está como pez en el agua, vive en su mundo en Utah. Me gusta como es Junior en su religión porque no ha caído en el fanatismo. Él tiene la mente muy abierta, es correcto pero no deja de ser divertido”.

CARLOS PAVÓN, SU VIDA EN LA TV Y EL GOLF

Carlos Pavón Plummer, esposo de Emy, hizo una carrera brillante como futbolista. Ahora que radica en Miami, Estados Unidos, su vida ha cambiado al dedicarse al análisis del fútbol en Univisión, específicamente en el canal TUDN.

“Carlos se ha mantenido vigente, ha hecho radio, televisión y se mantiene haciendo siempre lo que le gusta. A Carlos le divierte mucho ver partidos, se siente como pez en el agua, tienen un grupo muy bueno en Univisión”, revela Emy.

Pero dentro de los planes que tiene el exjugador de la Selección de Honduras, es continuar con su carrera como entrenador, la que no ha dejado, solamente ha hecho una pausa, pues de momento disfruta de estar en la pantalla chica. Además de jugar el golf y pronto estará compitiendo a nivel internacional.

“Uno pone, Dios dispone y viene el diablo y te lo descompone, dice un dicho. Carlos actualmente está feliz donde está en la televisión. Además está disfrutando porque está jugando golf y ganando torneos porque ya está metido”, cuenta Emy sobre su esposo.

“Él jugaba gol desde que estábamos en Guanajuato. Ahora está metido de lleno jugando en La Florida y va a viajar a competir a un torneo profesional en República Dominicana. Está practicando mucho, rodeado de gente que hace eso”

“Siempre habla de dirigir, dice que lo extraña. Él habla de sus muchachos y muchos que dirigió le hablan por mensaje, siempre está pendiente. Le gusta enseñar, es algo que le queda a uno”, rememora Emy.