Pedro Troglio: "Me voy feliz, quería ser campeón, pero ahora a estar con la frente en alto"

El Olimpia de Pedro Troglio volvió a tropezar en una semifinal de Liga de Concacaf contra un equipo tico, le había pasado en 2019 con Saprissa y ahora en 2021 con Alajuelense quien lo ha dejado con las manos vacías al vencerlo en penales 5-4 después de empatar sin goles en 90 minutos.

El entrenador olimpista se mostró triste por la eliminación, pero lejos de reclamarle a alguno de sus futbolistas, ha resaltado el sacrificio físico realizado en los últimos dos meses donde han jugado19 partidos en 58 días, según su recuento.

Troglio además comentó sobre cómo recibieron la noticia de los futbolistas Javier Portillo y Edrick Menjívar quienes dieron positivos en una prueba PCR de coronavirus que automáticamente los descartó para el juego.

¿Qué le dijo a los muchachos después de ser eliminados?

Les agradecí por lo que han hecho. Hoy culminanos con el partido 19 y han hecho un esfuerzo impresionante, no tengo nada para reprochar. Hicieron un buen juego, merecieron mucho más; nos fuimos a los penales y no tuvimos la posibilidad (de ganar), pero hicimos un sacrificio jugando cada tres días y enfrentando a equipos que descansan, que esperan y nos reciben cansados, me saco el sombrero para estos chicos.

¿Llegar a los penales fue lo mas justo o cree que merecieron más?

Siento que merecimos más. Generamos las mejores situaciones, tuvimos más la pelota teniendo en cuenta que es un equipo que viene de descansar, pero los merecimientos no cuentan, hay que hacer los goles y en los penales tuvimos la mala suerte de fallar uno.

¿Con qué se queda al final a pesar de la derrota?

La actitud de cómo lo encaramos, la presión en toda la cancha, la determinación con la que lo hicieron. Tuvimos problemas de que una hora antes de venir al estadio nos enteramos que los otros dos muchachos (Samuel Córdoba y Ever Alvarado) no podían jugar, nos íbamos llenando de cosas que nos descompaginaron la idea, sé muy adentro mío que merecíamos estar en la final.

¿Influyó en el estado de ánimo la situación de los jugadores que dieron positivo?

Hicimos los estudios el lunes y hoy en el desayuno nos enteramos que hay dos positivos, lamentablemente no nos avisaron que los que habían estado en contacto con ellos no podían jugar, nos faltaron cinco jugadores, no se debía haber jugado, pero se hizo y acá estamos.

¿Cómo está Harold Fonseca, logró hablar con él?

No tengo nada que decir, lo fui a abrazar, es un gran ejecutador de penales, nosotros siempre lo hacemos en los entrenamientos y es uno de los que mejor lo hace, le preguntamos y estaba decidido y tuvo la desgracia de fallar, no hay nada que decir, más que abrazarlo y levantarle el ánimo porque hizo un buen partido.

¿Qué valores le deja este grupo de cara a lo que se viene?

Que hemos estado a la altura de Champions, de la liga local y de este torneo, nos vamos con las manos vacías habiendo hecho merecimiento para algo más, pero me quedo con lo que han dado y de ser el único club en el mundo que ha jugado tanto en dos meses, han sido 19 partidos en 58 días, es una cosa de locos. Me voy feliz, hubiese querido salir campeón, pero ahora a estar con la frente en alto.

¿Qué análisis hace del fútbol tico y el hodureño?

Hay una paridad interesante, un nivel similar, son dos de las mejores selecciones de Centroamérica, pero lo que he notado acá es el buen estado de los campos de juego y eso transmiten un partido más rápido y nosotros venimos de terrenos pesados, claramente se siente, pero es lo que he notado.