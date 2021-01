SuperDraft de la MLS 2021: ¿Dónde verlo?, orden de selección de los equipos y los prospectos a seguir

La MLS llevará a cabo este jueves a las 2:00 de la tarde en tiempo del Este de Estados Unidos, 1:00 p.m. hora hondureña, el SuperDraft 2021, con los talentos universitarios que buscan equipo en la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Los 27 clubes que conforman la Major League Soccer, tendrán la oportunidad de seleccionar a los principales prospectos que emergen del balompié colegial para incluirlos en sus plantillas de cara a la temporada 2021.

Oficial: Phil Neville es el nuevo entrenador de Inter Miami de la MLS

Este año, el portero hondureño, Enrique Facussé, aparecerá entre las opciones luego de su destacada participación con la Universidad de Kentucky, y espera ser tomado en cuenta para iniciar su carrera en la MLS.

¿Dónde ver el SuperDraft 2021?

El evento se transmitirá a través del sitio web de la Major League Soccer (MLSSoccer.com), también en la aplicación para dispositivos móviles de la liga norteamericana.

Además será difundio mediante las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y Pluto TV.

La cobertura contará con salas de draft donde se harán análisis de primera ronda y entrevistas.

Orden de selección de los equipos

Por ser la nueva franquicia que debutará en la temporada 2021, Austin FC será el club que elija primero en el orden de selección. El SuperDraft contará con tres rondas, una tras otra, cuando se finalice la elección de los 27 clubes.

1. Austin FC

2. FC Cincinnati

3. Houston Dynamo

4. DC United

5. Atlanta United

6. Colorado Rapids

7. Real Salt Lake

8. Portland Timbers

9. Vancouver Whitecaps

10. Inter de Miami

11. Austin FC

12. San Jose Earthquakes

13. Red Bulls New York

14. Los Angeles FC

15. FC Dallas

16. Los Angeles Galaxy

17. New York City

18. Toronto FC

19. Orlando City

20. Nashville SC

21. Colorado Rapids

22. Orlando City

23. Vancouver Whitecaps

24. New England Revolution

25. Minnesota United

26. Inter de Miami

27. Columbus Crew

Prospectos a seguir

Philip Mayaka (Clemson): El nacido en Nairobi, Kenia, se espera que sea la primera selección por su talento demostrado. Logró ser semifinalista del Trofeo MAC Hermann en 2019 y Primer Novato del Año de la ACC esa temporada. Sus principales cualidades son una gran capacidad técnica, visión y calidad de definición.

Daniel Pereira (Virginia Tech): Oriundo de Venezuela, durante la temporada 2019 terminó con cinco goles y cinco asistencias, mientras se enfrentaba a algunos de los mejores equipos del país. Tiene creatividad, ritmo y protege bien el balón.

Calvin Harris (Wake Forest): Delantero con mucho talento en los pies, tiene buena conducción y regate. Marcó cuatro goles en nueve partidos el otoño pasado. Nació en Inglaterra, fue a la escuela secundaria en Nueva Zelanda y también ha vivido en Hong Kong.

Enrique Facussé (Universidad de Kentucky): El portero hondureño es uno de los más destacados en el equipo universitario. En su primer año ganó el Guante de Oro y fue nombrado como Estudiante del Año. Estableció el récord de 14 partidos sin recibir gol y ayudó a su universidad a pasar del puesto 46 al quinto en el rankin de Estados Unidos.