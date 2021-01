Harold Fonseca, portero del Olimpia: "No soy ningún cobarde y doy la cara, pero me siento lastimado"

El portero del Olimpia, Harold Fonseca, dio la cara al arribo del equipo a Tegucigalpa tras quedar eliminados de la Liga Concacaf y manifiesta que no es cobarde, pues tuvo la valentía de atreverse a lanzar un penal que nunca pensó errar.

"Estoy un poco cabizbajo, pero a la vez con la cabeza en alto porque de saber que no iba a tener participación, Dios me dio la oportunidad por una desgracia, pero siempre el apoyo a Menjívar que se quedó en Costa Rica y desearle pronta recuperación”, inició diciendo.

Ver. LIGA DE HONDURAS AHORA ESTÁ ABAJO DE LA DE NICARAGUA

Sobre su actuación en el compromiso fue sincero: “Iba mentalizado en hacer un buen trabajo y lo realicé en los 90 minutos, lo tomé con responsabilidad, pero en los penales erré el mío y estoy tranquilo, siendo valiente de afrontar esta situación, hoy tengo que trabajar y agradecer a las personas que me han apoyado porque en ningún momento he querido afectar al equipo.

¿Usted pidió penalear o fue decisión de Pedro Troglio? Se le consultó y sin titubear respondió: “El profesor me consultó si estaba listo, no lo dudé, lo tomé con responsabilidad, lastimosamente erré, pero no fue mi intención, son cosas del fútbol y me tocó a mí. Este deporte da revanchas y tenemos el torneo local para sumar minutos porque el que pasó fue complicado en muchas situaciones por una lesión, pero demostré que me siento bien, recuperado y a disposición del cuerpo técnico”, afirmó:

¿Se te vino el mundo encima cuando fallaste? Le hemos preguntado y Fonseca no se escondió como hubiese hecho otro futbolista. “No es que se me vino el mundo, se equivocan los grandes jugadores en el fútbol élite, me tocó a mí, no pongo excusas, no soy ningún cobarde y doy la cara, pero me siento lastimado y la afición dolida por la eliminación. Ahora espero responder con trabajo y buenos resultados cuando me toque volver a jugar. Esto es de valientes