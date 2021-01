Rafael Villeda, presidente de Olimpia: "No conquistar el título no es fracaso, pero no es para lo que se trabajó"

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, lamentó que su equipo solamente haya conquistado uno de los tres torneos que disputó, pero no lo considera fracaso. Explica que el equipo supo sobreponerse a pesar de todas las circunstancias adversas.

El mandamás del león habla sobre los refuerzos que podría sumar el equipo de cara al próximo torneo. ¿Se quedan o se marchan los extranjeros? Villeda además habla de la situación que vivió el portero Harold Fonseca quien fue el villano al errar el penal ante Alajuelense.

Pedro Troglio está asegurado para seguir en el próximo torneo, pues en mayo se le viene contrato, pero se sentarán más adelante para negociar su renovación. Explica que estas experiencias le ayudarán al equipo en las futuras competencias que se le vienen.

DOLOROSA DESPEDIDA: “Se hizo un buen partido, se tuvo un buen rendimiento y la parte física no afectó y eso es digno de admirar después de jugar tantos partidos en poco tiempo, desgraciadamente no llegamos a la final, pero se tuvo buena participación y sirve para los muchachos de experiencia”.

PENALES: “En la definición tuvimos problemas de concretar, pero el juego fue bueno y en los penales es un lotería y hasta el mejor penalero del mundo por una virtud del arquero o algún problema que tenga, puede fallar, esperemos que esta experiencia sirva para los futuros torneos”.

HAROLD FONSECA: “El profe Troglio lo explicó, en los entrenamientos Harold ha sido uno de los penaleros y de tan bien que lo quiso hacer la mandó al poste, son situaciones que grandes figuras han vivido, hay que seguir luchando y darle para adelante”.

NO ES FRACASO: “El no poder conquistar el título no es un fracaso, pero no es para lo que se trabajó, la idea era ganar el título en los tres torneos y solo conseguimos uno, pero ha sido una buena temporada y si tomamos en cuenta la lesiones y el problema en Costa Rica con los casos positivos más los que no pudieron jugar por compartir cuarto, al final eso afectó el rendimiento, pero se ha hecho una digna presentación y vamos a seguir luchando por un título internacional”.

LOS EXTRANJEROS: “Ellos tienen contrato vigente (Maidana y Garrido), el único que no tenía era Cañete y ya salió, en estos días vamos a platicar con el profesor y ver si hay necesidad de refuerzos, esperaremos el transcurso de los días para poder conversar”.