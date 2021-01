Adalid Puerto renuncia a la presidencia deportiva de Platense y Edgar Álvarez lo releva

Edgar Álvarez está de vuelta. El "Mosky" toma las riendas de Platense pese a haber renunciado como director deportivo en octubre del año pasado por diferencias de pensamiento con algunos directivos, y será nuevamente el encargado del proyecto escualo de cara al Torneo Clausura 2021 que arranca el próximo 16 febrero.

Álvarez asume tras la salida de Adalid Puerto de la institución donde ahora definirá los fichajes, salidas y renovaciones junto al Director Técnico colombiano, Jhon Jairo López.

SORPRESIVA SALIDA DE PUERTO

​El ex guardameta y actual empresario, Adalid Puerto, era hasta hace unos días el presidente deportivo del Tiburón, sin embargo, él mismo decidió abandonar el puesto debido a problemas familiares, "Me dan el cargo de presidente deportivo, me tocaba el trabajo de tomar todas las decisiones de la institución, pero se da la situación que mi esposa está interna desde hace 12 o 13 días y eso me dificulta ejercer y tomar las decisiones en este momento que es crucial de cara a este torneo que está por arrancar. Realmente no tengo cabeza para realizar la función, por ahora tengo que estar pendiente de mi familia y de mi empresa, se me dificulta desempeñar porque realmente yo iba a estar al 100% con la institución."

Sobre su idea de buscar la presidencia del consentido de Puerto Cortés afirmó: "Quería hacer bien las cosas para poder ganar bonos y así optar a la presidencia, yo iba a ser el quien definiría el cronograma de trabajo tanto futbolístico como del club en general, pero lastimosamente se presentó esta situación. Tenía fe que para el lunes iba a tener buenas noticias con respecto a la salud de mi esposa, por eso no había comunicado sí continuaba o no, pero con la noticia de ayer no podía seguir atrasando el proceso porque incluso todo estaba paralizado como las contrataciones".

ALTAS Y BAJAS DE LOS 10 CLUBES PARA EL CLAUSURA 2021

Adalid ha tenido que renunciar debido a complicaciones en la salud de su esposa por lo que asegura no tiene tiempo para Platense.

Además, agregó que su modelo de trabajo ya comenzaba a implementarse "Nuestra fórmula era un verdadero cambio como todos los aficionados quieren y están esperando, por eso es que Platense no ha anunciado llegadas porque yo estaba controlando eso, ya teníamos en cartera los fichajes y la lista de bajas, pero lastimosamente no podré continuar".



LA SOLICITUD AL MOSKY

Sobre el regreso y relevo de Álvarez, Puerto confesó que fue un pedido que él le hizo al eterno ídolo para que pudiera sustituirlo "Yo le había pedido ayuda para que me apoyara en cuestiones como ejercer mi voz en caso de no poder estar presente, pero con lo ocurrido ahora, él es el quien se encargará del puesto, hay que recordar que en Platense no hay muchas personas que quieran colaborar; los directivos están pendiente de sus obligaciones, de sus empresas", concluyó.

El presidente Allan Ramos continuará como máxima autoridad selacia pese a haber manifestado su deseo de dejar la presidencia después de siete años frente al equipo.

Platense ya arrancó la pretemporada de la mano de JJ López y ejerció algunas visorías para captar nuevos talentos, ahora los escualos esperan que con estos nuevos cambios se pueda fortalecer el plantel y así encarar el próximo torneo de Liga Nacional.