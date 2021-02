Boavista, preocupado por la falta de gol de los catrachos, busca fichaje de compañero de Rubio

El delantero vive del gol y para Alberth Elis y Jorge Benguché en el Boavista, estos no han llegado como se esperaba, situación que según la prensa de Portugal, mantiene preocupados a los dirigentes de "Las Panteras" que se reforzarán en ataque.

Y es que el más presionado es "El Toro" Benguché quien todavía no ha marcado en liga (hizo uno en la Copa) y no logra consolidarse de titular. Su préstamo fue por un año y vence en mayo próximo. De no seguir marcando, el cuadro portugués tendrá que regresarlo al Olimpia.

El diario OJogo de Portugal, informa que el Boavista está próximo a cerrar el fichaje del delantero Juninho, atacante que milita en el Chaves de la segunda división y es compañero del hondureño Jonathan Rubio.

El delantero Alberth Elis durante los entrenamientos con el Boavista preparando el juego del martes frente al Sporting de Lisboa.

El Boavista marcha en las últimas posiciones de la tabla. Está peleando descenso y se viene el cierre de la temporada donde todos los equipos aprietan. De los dos catrachos, Alberth Elis es titular y fue adquirido por el club en compra definitiva. "La Panterita" apenas lleva dos goles en 11 partidos de la campaña.

Boavista ha tenido una pésima campaña, apenas suma un triunfo y fue la sorpresiva derrota que le propinaron al Benfica cuando el delantero Alberth Elis se despachó con su primer gol en tierras europeas. Desde esa fecha, noviembre del 2020, suman ocho partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

El delantero hondureño, Jorge Benguché, es uno de los que todavía no factura los goles como delantero y Boavista le llevará competencia.

Una de las características que tiene este equipo es que sus goles son en su mayoría marcados por los volantes de llegada y no de sus artilleros. Llevan 14 goles marcados y sus artilleros solo han hecho cuatro: Alberth Elis (2) y Gustavo (2).