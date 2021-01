Javier Delgado y el pedido en Real España: “Hay que pensar en grande y eso significa ganar títulos”

En Real España la tienen clara: campeonatos. Esa es la palabra que se emerge desde los de pantalón largo que ponen la plata hasta los aficionados que lo exigen. Para eso se ha montado un proyecto con el tico Javier “Sheriff” Delgado a la cabeza para armar una estructura deportiva.

Delgado ha puesto la confianza en el técnico mexicano, Raúl “Potro” Gutiérrez. Un técnico que tendrá su primera experiencia con un equipo de primera división y con exigencia de títulos. Su mayor logro ha sido el éxito al lograr ser campeón del mundo Sub-17 con México.

Delgado habla de lo que se viene para el cuadro aurinegro. Los fichajes que se están haciendo y la estructura del proyecto que quiere dejar a futuro. El tico ha sido el encargado de hacer los fichajes y habla de cómo está por ahora la llegada del argentino Ramiro Rocca.

Campeonato a la vista: “Todos los que en el algún momento estamos o hemos estado en una institución en Real España tenemos que pensar en grande y eso significa tratar de conseguir los títulos porque el fútbol se mide por resultados. Nosotros tratamos de tomar las decisiones correctas, armar un equipo competitivo que pelee siempre los títulos. Siempre hay una rivalidad total con los otros equipos pero nosotros pretendemos con el cuerpo técnico que trajimos como Raúl Gutiérrez y Sánchez Yacuta y el profesor Maldonado, además de Emilson Soto”, dijo Delgado a Panorama Deportivo.

Primeros objetivos a corto tiempo: “El primer objetivo es tener un equipo competitivo, y de allí vienen desarrollándose las otras exigencias que siempre será máxima para que la afición sienta que tiene un equipo que lo va a representar muy bien”.

Llamados de jugadores a la Sub-23: “En esta última convocatoria son siete los llamados a la Sub-23 que son parte de los que están siendo llamados. Nosotros sentimos orgullo cuando nos convocan a un jugador a la Selección y más cuando son expuestos en un Preolímpico y con posibilidad de ir a Juegos Olímpicos en Tokio. Eso sirve mucho. Pero cuando llega un cuerpo técnico nuevo se necesita tiempo de conocimiento de todos los jugadores que pelean un puesto, pero el profesor Gutiérrez toma nota y cuando se definan los llamados al Preolímpico, tenemos otros jugadores para que tomen ese puesto en el equipo con jóvenes y contrataciones para entender que en algún momento no vamos a contar con esos jugadores”.

Fichaje de Ramiro Rocca en marcha: “Nosotros hemos sido muy claros, le hicimos una oferta formal al representante del jugador Rocca. Ellos nos lo dijeron a nosotros de que desean primero terminar el torneo en Guatemala y luego tomarán una decisión. Estamos a la expectativa que nos interesa, pues, es parte del mercado la oferta y la demanda. En el momento que ellos decidan por la oferta nuestra, evaluaremos la situación tanto de presupuesto económica como de lo técnico”.

Cambios que harán en el equipo: “Queremos contribuir en las fuerzas básicas y Ligas menores. Queremos que tenga una parte sostenible y la visión que tenemos no muy lejana, es que cuando se necesite un jugador en el primer equipo lo busquemos en las fuerzas básicas, si no está, lo buscamos en el mercado de Liga Nacional y como tercera opción ir al mercado internacional. Queremos proyectar a nuestros jugadores y promocionarlos, no solo para consolidarlos, sino enviarlos a otros mercados”.

Interés en otros jugadores: “No cerramos esa posibilidad y lo que estamos hablando en este momento que si en algún momento se ofrece una buena posibilidad lo hablamos con Raúl Gutiérrez si acepta las condiciones económicas nuestras. No cerramos las puertas de poder incorporar más jugadores”.