Javier Portillo aislado en Costa Rica: "No podemos salir y nos dejan la comida en la puerta de la habitación"

Los futbolistas de Olimpia Javier Portillo y Edrick Menjívar continúan su instancia en Costa Rica tras resultar positivos al covid-19 previo al encuentro ante Alajuelense por la semifinal de la Liga Concacaf.

Pasados tres días desde el examen que se realizaron, DIEZ contactó a uno de los dos jugadores para actualizar sobre su estado de salud y protocolos que están siguiendo para recuperarse.

En pláticas con Javier Portillo dejó a entrever que tanto él como su compañero, el guardameta Edrick Menjívar se encuentran bien, salvo a efectos leves que les ha provocado el virus.

"Gracias a Dios acá estamos recuperándonos después de esa semifinal, quería la final, pero lo menos que podemos hacer es felicitar al equipo, jugadores y cuerpo técnico, se ha hecho un gran trabajo", dijo Portillo.

En referencia a ello agregó que cumplirán con la cuarentena obligatoria en un hotel de San José donde se hospedó el equipo. Su regreso estaría siendo programado hasta el próximo 28 de enero, sin importar que salgan negativo en las pruebas próximas que se realicen.

"Nos sentimos bien, por allí nos pegó un dolor de cabeza el lunes, pero estamos bien, recuperándonos. Vamos a cumplir la cuarentena, estas son las leyes de este país hermano y estamos confiando en Dios que pronto estaremos en el mejor país de Centroamérica que es Honduras", agregó.

En cuanto las medidas de bioseguridad, el defensor de 39 años nos detalló que tanto él como Menjívar están en cuartos separados, no pueden salir de su habitación, la comida se la dejan en la puerta de la misma y que no pueden tener contacto con nadie del exterior.

"No podemos salir, estamos aislados. No tenemos contacto con nadie, en el protocolo nos vienen a dejar la comida a la puerta de la habitación. Responsablemente aceptamos esto porque no podemos afectar a otras personas", expresó.

Finalmente, mencionó que "no nos han confirmado si tendremos una prueba de Covid, pero hablamos con un médico de acá y nos hizo saber que si salíamos negativos tendríamos que cumplir con las medidas de salud de este país. Hay que programarnos para estar acá".

"Si salimos negativo, lo lógico sería que se buscara una forma de que nos llevaran a nuestro país, porque hasta para tomarse un té aquí no es lo mismo, nosotros estamos acostumbrados a la hierva y aquí nos dan de ese que venden en la pulpería (en bolsita), si nosotros consumimos, lo hacemos con la raíz. Pero nos han tratado muy bien, hay gente no que nos quiere", concluyó Javier Portillo vía llamada desde Costa Rica.

OTRAS FRASES DE PORTILLO

Causantes: Siempre les digo a la gente de Honduras que se cuiden, a esos pijineros y fiesteros; en Honduras está complicada la situación, no le estamos poniendo atención a este tema. Hace dos días murieron 37 personas en Tegucigalpa solo de eso, nosotros nos hemos infectado en cuestión de nuestro trabajo, pero los fiesteros están complicando la salud de las demás personas en nuestro país".

Consejo para el Gobierno de Honduras: "Es difícil darnos cuenta de dónde nos infectamos, pero la realidad es que en nuestro país se está viviendo un brote excesivo y si las autoridades no ponen mano a la obra habrá cualquier cantidad de muertos. La enfermedad existe y no todos correrán con la misma suerte de un deportista".

"Se vienen tiempos difíciles para nuestro país y a la gente no le importa. La gente está saliendo a beber, moteles y todas partes. Yo creo que tienen que regresar a los dígitos porque es demasiada la aglomeración".