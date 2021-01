Eddie Hernández: "Tengo opciones de salir, pero quiero cumplir el año completo con Olimpia"

El delantero Eddie Hernández habló de la eliminación de Liga Concacaf ante Alajuelense, sobre el penal cobrado por Harold Fonseca, su deseo de seguir en Olimpia y su relación con Diego Vázquez.

El espigado ariete inició hablando de la labor del argentino Pedro Troglio en los albos.

"Al profe Troglio hay que darle un 10 como persona y entrenador. Tratamos de sacar el mayo provecho que nos mete psicológicamente, no solo habla de táctica, te toca el sentimiento y te habla de garra y de todo un poco. Nos hemos ido acoplando a cada cosas que nos dice y se ve reflejado en el campo en cada jugador", dijo a Cinco Deportivo.

Olimpia quedó eliminado en semifinales de Liga Concacaf tras caer 5-4 en penales ante lo manudos. A Eddie le preguntaron si fue buena decisión que pateara el arquero Harold Fonseca.

"En los entrenamientos es de los que mejor patea penales, es seguro y siempre los pone al ángulo. No digo que se equivocó nadie en ponerlo ni él en querer cobrarlo, simplemente le tocó fallarlo. El grupo lo apoyó desde que se sabían los cinco penaleros. A Harold le tocó fallar y ya está, esto es fútbol. Fue clave para que mantuviéramos el cero y le tocó fallar ese penal que nos dejó fuera".

¿Se escondieron algunos jugadores o rechazaron hacer los penales cuando les preguntaron? Le consultaron.

"El profe es quien toma la decisión de quienes van a penalear. Obviamente se acerca a uno y le pregunta si se siente bien. Si a mi me preguntan y no me siento bien, voy a decir que pongan a otro. Yo no escuché de alguien directamente, pero después me contentaron de que varios compañeros dijeron que no los pusieran a patear y se lo dijeron al profe, no se escondieron. El profe se acercó a varios y no sé quienes eran, pero dijeron que no querían cobrarlos, llegaron donde Harold y él y dijo que no había problema. Pero eso ya pasó y esperemos nos haga más fuertes porque en dos competiciones seguidas de Concacaf hemos quedado fuera ante equipos ticos, ojalá en la próxima podamos llegar a la final y ganarla".

Eddie no duró cuando lo incluyeron en la lista para cobrar los disparos desde el manchón. Su definición fue brillante, pero reconoce que rechazó ser el primero de la tanda.

"A mi me dijeron que iba a penalear y gracias a Dios he venido haciendo buenos penales. Incluso, mis penales son sin ver la pelota, por eso lo tiré tan sereno, vi el recorrido y simplemente la toqué a un costado. Me preguntaron si quería arrancar la tanda, pero no quise porque e gusta observar al arquero, Chirinos dijo que quería ir de segundo y entonces me pusieron de tercero".

Le gustaría vestir de blanco por mucho tiempo más

El atacante cerró el Apertura 2020 con 7 goles. Su contrato expira en junio, pero expresa su deseo de seguir ligado al Olimpia.

"Tengo seis meses más, me encantaría quedarme con el equipo. Vamos a esperar si la junta directiva espera que se me termine el contrato ante llegar a otro arreglo. Uno siempre desea salir al extranjero, si se da bienvenido sea, si no, vamos a estar tranquilos. Esta pandemia nos ha ayudado a ver las cosas de otra forma, ser pacientes. Estamos en nuestro país, si me dan la posibilidad de seguir yo encantado de seguir con Olimpia. Sino, veremos opciones, incluso ahorita tengo opciones de salir, pero he sido claro. Tampoco puse una cláusula, quiero cumplir el año completo y luego ver si el profe Troglio me quiere en el equipo.

Su relación con Motagua:

"Yo tengo buena relación con don Eddie y Pedro Atala, no como cuando estaba en el club, pero hay un respeto y cariño. Se les agradece haber confiado en mí. Haber salido no digo que fue lo mejor, a lo mejor si por los problemas que estaba teniendo, no tenía minutos con Diego. La relación con él no fue buena, desde que llegó el primer día me dijo; no cuento con vos, vas para las reservas. Yo comencé a ver opciones y allí todo se daño, cuando me voy al Vida luego la primer llamada que recibo es la de Diego diciendo que quiere que yo regrese al club y allí no quise porque no me gustó la manera como me dijo las cosas".

No estaría en un mismo equipo con Diego Vázquez:

"No, sin duda que no. Si yo estoy en un club y Diego llega el que se va soy yo. Así de sencillo, porque sé que no voy a tener minutos. Ya se puede hablar de la forma que sea, la relación no va a mejorar y para estar en una situación incómoda lo mejor es hacerse a un lado, eso si se diera, pero esperemos que no que no me toque moverme de algún lado".

La decisión de fichar para Olimpia:

"Ahora estar en Olimpia ha sido la mejor decisión que he tomado. Llevo dos torneos con el equipo y soy bicampeón. Me siento contento, la afición y equipo me ha recibido bien. Estoy feliz, si pudiera firmar por un plazo largo, no tendría problema".