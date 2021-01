Exfutbolista de las reservas de Real España fue secuestrado en México mientras emigraba a Estados Unidos

Sin torneo de reservas, sin competencia a nivel de selecciones menores y sin oportunidad en la primera división de Honduras en años duros en tiempo de pandemia, ha llevado a varias jóvenes promesas a truncar su metas de llegar a la Liga Nacional, viéndose obligados a abandonar el país en busca del "sueño americano".

Este es el camino que decidió emprender el talentoso defensor que militó en las reservas de Real España de 21 años, oriundo de la comunidad garífuna de Sambo Creek, Jeferson Rubén Mejía Meléndez, sin embargo, nunca se imaginó lo que le esperaría en el camino.

Pocos días después de emprender su viaje desde el Departamento de Atlántida, Jeferson Meléndez fue secuestrado en México junto a su amigo Carlos Alberto Ocampo, quien le acompañaba en la travesía.

Según reportaron sus familiares, ayer (sábado 23 de enero) recibieron una llamada en donde los presuntos secuestradores le pedían 10 mil dólares para dejarlos en libertad.

DIEZ se contactó con la madre del joven jugador, Cristina Meléndez, hasta los Estados Unidos, quien entre signos de llanto nos explicó cómo está la situación con su hijo.

"Me escribieron y me dijeron que tenían a mi hijo secuestrado y que si quería pagar por él, son 10 mil dólares. Después me dijeron que estuviera pendiente de la llamada; ayer (viernes) estuve esperando la llamada, pero lo hicieron hasta hoy", relató sollozando su madre Cristina Meléndez a través de la llamada.

Entre la piel erizada seguimos escuchando su voz diciendo que "mi hermano le dijo que no podíamos contar con ese dinero porque las cosas no están bien, ellos respondieron -esperen el video cuando se los pique y se los mande-".

Publicación en las redes sociales de parte de sus familiares. Carlos Ocampo (izquierda) y Jeferson Meléndez (derecha)

Y agregó: "Me han mandado un relajo de audios y cosas amenazantes".

Sobre el estado del joven futbolista aclaró que "él está bien", pero lleno de incertidumbre y súplicas por ser liberado.

"Me mandó un audio llorando y preocupado. Me dice -madre, conseguí el dinero por favor para que me manden para allá (Honduras o Estados Unidos). Lo pone a él para que me mande audios.

En el caso de Carlos Alberto Ocampo, Cristina Meléndez nos confirmó que también sigue con vida, pero manifestó que ninguno de los dos sería liberado sino pagan, según lo que le dijeron los malhechores en Villa Hermosa, México.

RECOLECTA

A través de las redes sociales han iniciado una campaña para recaudar fondos para la liberación de los jóvenes garífunas de Sambo Creek, mientras sus demás familiares hacen esfuerzo por recaudar la cifra de 10 mil dólares (Lps 240.937,39 ).