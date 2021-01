Olimpia define lugar, fecha y hora para iniciar su pretemporada con el objetivo del tricampeonato

El cierre del año 2020 y el inicio del 2021 ha sido de mucha intensidad para el Olimpia de Pedro Troglio. El equipo blanco ya debe de volver a los trabajos luego de competir al máximo nivel en todos los torneos que se vio involucrado.

También puedes leer: Júnior Lacayo se muestra agradecido en palabras de despedida para Olimpia y UPNFM tras fichar por Comunicaciones



Luego de la conquista del bicampeonato (Copa 32) en Honduras y sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones y la Concacaf League, los jugadores del conjunto merengue solamente tuvieron seis días libres para descansar y ahora deben regresar a los entrenamientos de pretemporada.



Según pudo conocer Diez, el Olimpia de Pedro Troglio ya tiene definido que este próximo miércoles 27 de enero inicia la preparación de cara al torneo Clausura 2021, donde buscarán el tricampeonato.



Los futbolistas del León han sido citados para ese día a las 3:00 de la tarde en las canchas de Amarateca, lugar donde suele hacer sus prácticas el equipo más ganador de Honduras.





Olimpia tendrá bajas para el inicio de los trabajos, no podrá contar con Carlos Pineda y Jorge Álvarez, ambos por lesión. Edrick Menjívar y Javier Portillo tampoco se harán presentes, ya que están cumpliendo cuarentena obligatoria en Costa Rica tras ser positivos por coronavirus.



La única salida confirmada del conjunto blanco es el paraguayo José Cañete, quien no logró consolidarse en el equipo y antes de finalizar la temporada anterior se despidió del club.



La salida del defensor podría ser reemplazada con el fichaje de otro jugador extranjero y Olimpia estaría en su búsqueda. José García, central ex Real de Minas, es la única alta que suma hasta la fecha los blancos.