Elmer Güity sería descartado en Motagua por faltar a un entrenamiento sin autorización

Motagua sigue siendo uno de los equipos que más movimientos ha tenido en el presente mercado de piernas de cara al Torneo Clausura 2020-2021.

Uno de los jugadores que estaba a la espera de una confirmación en los azules era Elmer Güity.

Este lunes se oficializó la contratación de Carlos "Muma" Fernández y también se ha conocido que Diego Vázquez estaría descartando a Elmer Güity.

El lateral izquierdo, ex Olimpia, no se presentó a entrenar y no solicitó permiso al cuerpo técnico, situación que no lo vio con buenos ojos el técnico Diego Vázquez quien de momento ya no cuenta para él.

Güity buscaba una nueva oportunidad en la Liga Nacional, luego de su paso por el Olimpia y los Lobos de la UPNFM, pero ahora deberá buscar un nuevo destino en caso de no justificar su ausencia.

Durante su paso por los merengues del Olimpia, Elmer Güity fue separado de los merengues por aspectos de indisciplina. Durante su último paso por el albo disputó siete partidos.

En su paso por la UPNFM, el futbolista la temporada pasada sumó solo 170 minutos en los cinco partidos en Liga Nacional.