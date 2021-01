Iván "Chino" López y su reto de ser campeón con Motagua: "Sé de mi capacidad y lo que puedo aportar"

El ahora medicampistas del Motagua, Iván "Chino" López, habla de su experiencia vivida en sus primeros días en la capital. El jugador dice que han armado un equipo pensando en volver a levantar la copa. No quiso hablar del polémico tema de la camisa de Javier Portillo.

López es uno de los jugadores en el que se guardan muchas expectativas en los azules. Dice que Diego Vázquez lo llevó porque confía en el trabajo que pueda hacer. Expresa que ya se está adaptando al clima de la capital.

Ver: EL REAL ESPAÑA SE PRONUNCIA SOBRE EL TEMA ELMER GÜITY

Adaptación a los trabajos: "El equipo me ha recibido bien, los compañeros al 100 y me estoy acoplando al equipo y a la idea que quiere el profesor Vázquez".

Posición donde jugará: "El profe sabe lo que yo juego, me está ubicando en el puesto donde mejor juego, él me pone detrás de los delanteros y otras veces a pie cambiado, de volante por afuera y nos entendemos bien. Quiero acoplarme rápido y nos adaptaremos a lo que él quiere".

Volante por afuera peleado: "La competencia es sana y eso es bueno, es un reto para mí. Voy a trabajar de la mejor manera para ser tomado en cuenta por el entrenador".

Lo que puede aportar: "Yo tengo que dar el máximo día a día, sacar el máximo provecho al trabajo y el profesor tomará la decisión de ponerme a jugar, sé de mi capacidad y lo que le puedo aportar al equipo".

Diferencias de equipos: "No muchas, los dos son grandes. Sí he visto lo físico aquí que lo estamos trabajando bastante. Nos vamos a poner bien y esa es la diferencia que he encontrado entre un equipo y el otro".

Responsabilidad por ser campeón: "Sí, claro. El profe me contrató para venir a sumar y la directiva confío en mí. Con el trabajo se pueden hacer muchas cosas".

Versión de López que miraremos: "La que ya conocen y ahora no será la excepción. Me reuní con mi familia y tomé la decisión de venir al Motagua".

Ya se adaptó al estilo de la capital: "No es mucha la diferencia de San Pedro Sula, un poco por el frío pero espero adaptarme lo más pronto posible. Ya el torneo está a la vuelta de la esquina y quiero hacerlo de la mejor manera".

Armando un equipo para ser campeón: "El profe ha tomado piezas de otros equipos que son fundamentales, está armando un equipo bueno, ahora es mejor".

Polémica por la camisa de Portillo: "Te lo contesto por respeto. Eso es del pasado, ese tema ya se cerró, allí respondo la pregunta".