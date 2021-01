Rolin Peña confirma los jugadores que no siguen en Marathón para el torneo Clausura 2021

Los equipos de la Liga Nacional de Honduras continúan su proceso de renovación de sus planteles. Hay clubes que han hecho sus refuerzos y otros que han dado a conocer sus bajas.

El Marathón es uno de ellos, el equipo que comanda Héctor Vargas aún no inicia la pretemporada y se está enfocando en reestructurar su plantilla.



"En estos días se han anunciado bajas de jugadores a los que se les ha vencido su contrato y a los cuales el club no les va a renovar. Es muy probable que salgan otros del club, pero también lo iremos haciendo de manera responsable", dijo Rolin Peña en HRN.



Los verdes han anunciado tres bajas, pero también hay otros futbolistas que se les venció su contrato y no tienen nada seguro que puedan seguir en la filas del club.



"De los que han salido se sumarían Allans Banegas y Denovan Torres, a los que se les ha vencido su contrato, de ahí los demás tienen contrato vigente pero hay que establecer el tema económico".





El vicepresidente de Marathón aseguró que solo son tres los futbolistas que han quedado fuera. "Hasta el momento los confirmados son Osorio, Johnson y Volpi que se les vencieron el contrato".



Peña reveló que han recibido varios currículums de jugadores extranjeros y otros de campo nacional, pero nada está definido en el club esté claro en sus finanzas.



"Estamos pensando primeramente en la parte financiera, una vez superada esa etapa de inmediato convocaremos a la pretemporada ya teniendo definido el plan", cerró.