La afición regresaría a los estadios de Liga Nacional en Honduras para el torneo Clausura 2021

La Liga Nacional solicitó a Sinager la posibilidad que en el próximo torneo Clausura 2021 puede ingresar afición a los estadios en los que se disputen juegos de la competencia.

La pandemia del Covid-19 obligó a dar por finalizado el torneo Clausura 2020 y a jugar el Apertura 2020 sin público en las graderías y con todas las medidas de bioseguridad.

El torneo pasado los equipos recibieron una ayuda económica de la FIFA, la Liga Nacional y del gobierno, pero en el próximo certamen tendrán menos ingresos, es por eso que se pretende que con la asistencia de afición a los partidos los clubes puedan recaudar algunos fondos económicos.

"A finales del torneo anterior se solicitó a Sinager la posibilidad de poder jugar con público en la etapa final del campeonato y no fue posible porque los niveles de contagio estaban altos y estaba la restricción de más de 50 personas. Se replanteó que se nos permitiera el acceso de aficionados a partir del torneo Clausura", dijo Salomón Galindo, Secretario de Liga a HRN.

La Liga incluso ya presentó el protocolo de medidas de bioseguridad para que los aficionados que entren a los estadios no se contagien de Covid-19. Se habilitaría el 30 por ciento de la capacidad de cada estadio.

"Los protocolos son específicamente para el ingreso de aficionados a los estadios. Diferente al que tenemos aprobado que es directamente para los participantes directos en los juegos. Este involucra los controles en los portones de acceso y toda la logística en las graderías con la segmentación de zonas donde puedan estar.

"Se ha solicitado hacer un pilotaje con un 30% de la capacidad de aficionados en cada estadio. Estamos a la espera que Sinager haga el análisis correspondiente y se pronuncie", agregó.

Marathón solicitó el permiso para tener público en las graderías para la Gran Final ante Olimpia, pero le fue negado.

"Tenía que ser una solicitud de la Liga y no de los equipos. Pero no fue posible tener la aprobación. Ahora estamos seguros que se no va a permitir debido a las condiciones que los equipos van a presentar que son diferentes", cerró.