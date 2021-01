Germán "Patón" Mejía con opciones de jugar en El Salvador, Costa Rica, MLS ¡y Motagua!

German "Patón" Mejía finalizó su contrato con Olimpia desde el mes de diciembre y luego de no llegar a ningún acuerdo con la directiva merengue decidió despedirse del cuadro blanco a través de las redes sociales.

También puedes leer: Olimpia pospone el inicio de su pretemporada prevista para arrancar este miércoles



DIEZ conoció que el jugador presentó una propuesta al Olimpia para renovar, el club no estuvo de acuerdo e hizo una contra oferta, pero a "Patón" no le pareció justa y la rechazó.



El volante ahora tiene propuesta clara de Motagua y económicamente superior a la de Olimpia, pero la misma no se ha podido concretar debido al famoso y conocido "Pacto de Caballeros" entre los clubes capitalinos.





A pesar de no tener contrato con el Olimpia y que legalmente puede hacerlo, entre las directivas de Olimpia, Motagua y Real España, existe dicho acuerdo que nadie puede negociar con un jugador contrario mientras públicamente no haya sido descartado por el equipo donde militó.



Otra de las opciones que tenía German Mejía en la Liga Nacional fue con el Real España y también era superior a la de los blancos, pero ya habría sido descartada por la directiva aurinegra.





En las últimas días se confirmó que el jugador le han llegado ofrecimientos de un club de El Salvador y Costa Rica, sumadas a ellas las que se manejan del Montreal Impact y Austin FC de la MLS.



Este próximo viernes será el día cero para el volante, ya que podría conocerse de manera oficial su próximo destino en su carrera futbolística.