Raúl "Potro" Gutiérrez descarta llegada de Denovan Torres a Real España y habla de Elmer Güity

El técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez brindó detalles de los trabajos del Real España y descartó el fichaje del arquero Denovan Torres. Habló del lateral izquierdo Elmer Güity.

Güity fue descartado en el Motagua tras ausentarse a un entrenamiento sin la aprobación del cuerpo técnico y se encuentra libre.

"Lo estamos analizando (el tema de Güity)y todavía no hay nada claro porque tenemos gente que nos pueda ayudar como Franklin Flores, Mikel García y Bonilla. Además Yeison Mejía se despeña por ese sector, Quaye también puede compensar ese sector izquierdo", dijo en conferencia de prensa.

Los aurinegros vienen de vencer 4-2 en amistoso al Lone FC de la Segunda División y el duelo le dejó muchas evaluaciones a Gutiérrez.

"Esos partidos te van dando ajustes pequeños para que el equipo tenga otra cara. Me ha ido gustando por la disposición de ir haciendo las cosas como uno pide. Pueden salir bien o mal, pero es corregible. Han mostrado la idea que uno quiere bajo un esquema diferente. Los detalles que queremos imprimir los muchachos los están llevando a cabo y eso nos lleva a aspirar a un mejor esquema de juego y marcar diferencia".

Al estratega azteca le consultaron sobre la posibilidad de fichar al arquero Denovan Torres, quien terminó contrato con Marathón.

"No creo. No tenemos considerado un portero dentro de las necesidades del equipo. Creo que los que tenemos pueden cumplir con eso. Vamos a esperar la convocatoria (en marzo) para tomar la decisión en ese puesto, pero no lo tenemos considerado como tal. No le veo mucho lío en ese aspecto, creemos que no nos hará falta y trabajamos a tope con los que tenemos para no tener problema en esa posición", sentenció.

Lo que ocurre con el argentino Ramiro Rocca

También se refirió a la situación del delantero argentino Ramiro Rocca, quien se encuentra militando en el Municipal de Guatemala.

"Se puede resolver y estamos optimistas. El otro día dentro de la emoción de creer que estaba concretado cometí el error de casi confirmarlo, pero él todavía está en torneo y las cosas no se pueden manejar. Pedí disculpas por eso".

Gutiérrez explica que si al final no concretan el fichaje del gaucho, buscarán como plan B las opciones que tienen en carpeta.

"Estamos con la idea de encontrar un sustituto y si no se da (la llegada de Rocca), tomaríamos el escenario B. No puedo dar nombres, los tenemos anotados. Pero estamos optimistas que se pueda dar y no recurrir al plan B. Tenemos a (Omar) Rosas que puede cumplir esa función y los jugadores jóvenes que han trabajado acá", cerró.