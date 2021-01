Bryan Johnson es anunciado como nuevo fichaje del Honduras Progreso para el Clausura 2021

Honduras Progreso sigue conformando un equipo competitivo para salvarse del descenso de la mano del entrenador uruguayo Fernando Araújo en el Torneo Clausura 2021 que tiene previsto arrancar el próximo 16 de febrero.

Este miércoles el club de la "Perla del Ulúa" anunció la contratación del experimentado defensor Bryan Johnson quien llega procedente de Marathón donde ha jugado los últimos dos años.

El zaguero central arriba a los progreseños después de no ser renovado por los verdolagas quien en el reciente torneo finalizado llegó hasta la finalísima que perdió ante Olimpia y Johnson no pudo jugar por una lesión, situación que incomodó a su entrenador Héctor Vargas quien tomó la decisión de no seguir contando con él.

Este es el cuerpo técnico del Honduras Progreso para el Clausura 2021.

Johnson se une a las altas del arquero José Mendoza, los volantes Jairo Puerto y Óscar Salas y la del mediocampista uruguayo José Barreto. Además el Honduras está a la esperar de concretar la contratación de dos futbolistas extranjeros solicitados por Araujo.

Para Jonhson esta será la tercera ocasión en que vista los colores del Honduras, antes lo hizo en el 2014 cuando lograron el ascenso a primera división y después en 2017, también en Liga ha estado Olimpia, Vida, Platense y Marathón.

Para el Clausura 2021, Honduras Progreso arranca con la misión de salvar la categoría después que en el Apertura 2020 apenas sumara 10 puntos en 14 juegos, superando únicamente al Real Sociedad quien concluyó el certamen con apenas 5 puntos.

