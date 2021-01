Héctor Vargas: "Palermo es millonario, si mañana dice voy a Dubái, se va; me extraña que ande dando vueltas aquí"

El entrenador argentino, Héctor Vargas, hizo una radiografía del difícil momento que vive el Marathón en su tema económico. Revela por qué no están renovando algunos jugadores que han sido emblemas y se han tenido que ir como el caso de Allan Banegas.

Vargas explica que Olimpia seguirá siendo campeón si no hay quien le compita económicamente. Además, menciona que lo que él hace en el club, es muy probable que otro técnico no lo haga, pues se necesita un conocimiento profundo para tomar las decisiones que se han llevado a cabo.

Habla sobre la continuidad del argentino Ryduan Palermo, de quien explica la razón por la que lo trajo aunque futbolísticamente al club no le haya rendido como se esperaba. Confiesa los tres refuerzos que llevará y sobre todo, que con lo que ganaba Yustin Arboleda, le pagan a los cuatro extranjeros que tuvieron en este campeonato. Vargas habló para Radio Cadena Voces.

¿Cómo está la situación con el portero Denovan Torres?

No sé cómo está la situación contractual de él. Si se quiere ir, acá no retenemos a nadie así sea... El que quiera venir tiene que hacerse un nudo para pelear un campeonato, el que se quiera ir, tiene todo el derecho a buscar algo mejor. Si Denovan se quiere ir buscaremos otra opción, si se quiere quedar será siempre tomado en cuenta. Yo nunca pongo excusa de que se me fue un jugador y no peleamos nada. Se me han ido 46 futbolistas en tres años que tengo y siempre hemos peleado primer lugar, campeonato y subcampeonato.

¿Se han mencionado jugadores como Wilmer y Felix Crisanto, Elmer Güity. Son jugadores que están en su radar?

Es que no sé si es que los necesite o dude de la capacidad de ellos. A Songó lo tuve en Victoria y yo mismo se lo recomendé a Yanuario Paz y a Diego Vázquez porque yo estaba en Victoria y días después me fui al Olimpia. A Félix Crisanto yo lo subí de reservas a primera en el Victoria porque había debutado con Jorge Pineda y luego fue enviado a reservas. A Elmer Güity yo lo hice debutar en Olimpia. Son jugadores que yo conozco, son buenos pero está la parte económica. Marathón tiene un presupuesto que no se puede salir porque realmente está tratando de ver si se puede estar al día en el equipo. Traer jugadores que no estén cómodos no sirvió, porque trajimos a Mario Martínez y "Chino" Discua que ganaban muy bien, incluso ellos querían ganar un poco más y con todo el derecho, como el caso de Mario, y el equipo no los pudo retener. El club llegó a una final y terminó 10 puntos arriba del Real España que ahora tiene a Mario, entonces esto no pasa por lo económico.

¿Qué le hace sentirse seguro que seguirá compitiendo buscando títulos con lo que tiene?

Yo creo que si hacemos números, estamos clasificados a Concacaf y es la cuarta vez consecutiva de lo que llevo aquí. Antes de llegar yo, se clasificaba en el torneo de sexto, como cuando se clasificó ante Juticalpa con un penal dudoso. He ganado tres veces la punta, hice récord de puntos que antes Marathón no pasaba de 38, también, campeón con reservas. En el trabajo de tres años me da la base que a nivel nacional los mejores jugadores los tiene Olimpia porque los paga con sueldos altos. Igual Motagua que tiene grandes extranjeros y el resto tenemos que ver que nos puede quedar, como me pasó con el caso de Ángel Tejeda que por 10 mil pesos más, prefirió irse al Vida. Hubo opciones de Jairo Róchez que se fue al Real de Minas y Rony Martínez que pasó a Real Sociedad; estos nos hubiesen hecho más competitivos, pero bueno, al no tener esa opción hay que subir los campeones de reservas y sumar otros más y ajustar con los que pueden venir.

El delantero Ryduan Palermo llegó el torneo pasado a Marathón y solamente ha marcado dos goles. Tiene seis meses de contrato.

¿La salida de Bruno Volpi fue por decisión técnica, y cómo está el estatus de Ryduan Palermo?

Una de las cosas que no coincido con los aficionados de Marathón, porque miro poco las redes sociales y si lo hiciera muy seguido pasara amargado. Parece que las redes de Marathón son redes de antisociales. Cuando uno mira que dicen: Machuca no sirve, Volpi no sirve, que Palermo no sirve, que Banegas es malo... si llegaron a la final. Real España con todo lo que invirtió quedó 10 puntos abajo nuestro, no clasificaron a nada. Yo miro esas redes sociales esta semana y parecía que nosotros somos la vergüenza. Es increíble. Tendrían que apoyar más. El club está pasando una situación económica gravísima. El presidente del club (Orinson Amaya) perdió la mitad de sus negocios, empuja y a veces acomoda, uno trata de ayudar. Ahora se contagió el papá y el hermano de Orison con Covid-19 y ellos están dando la vida para que el equipo funcione. Hay hinchas que opinan y son de Jutiquile (Olancho), de donde es Luis Garrido y no conocen la realidad de este equipo. Este club si no lo hubiese sostenido Orison, no sé donde estaría. Hay que tener las empresas que tiene Olimpia, los bancos que tiene Motagua, las empresas que tiene Real España y aquí no hay en este momento. No se tiene. ¿Quién no quiere tener a Bengtson? Pero hay que tener 12 mil dólares. Quisiera tener a Eddie Hernández, pero hay que tener 10 mil dólares. El presupuesto de Arboleda es con el que le pagamos a los cuatro extranjeros. Así es como peleamos y no ponemos excusa, peleamos campeonatos. Me gustaría saber que los aficionados aportaran al club para contratar jugadores de nivel. Los que tenemos una voluntad lo hacemos metiéndole el conocimiento y si no, pelearíamos descenso.

¿Con todos esos valladares, el aficionado de Marathón qué puede esperar este año?

Para lo mismo que hemos peleado hasta ahora. Desde que yo llegué a Marathón, había una sola pesa que está toda llena de moho, y el gimnasio no tenía techo ni puerta. Ahora tenemos un gimnasio que es la envidia de los clubes de Liga Nacional. Tampoco es que yo saqué plata de mi bolsa, no, no no. Son donaciones. Unos me pusieron el cielo falso, otro luz, otro me compró algunas cosas. El presidente gastó 300 mil pesos en utensilios de gimnasio. El consultorio de Maní Suazo era una camilla toda vieja y rota, ahora tiene hasta computadora. El estadio estaba todo despintado y ahora está pintadito. Los vestuarios, estaban todos... ahora parecen de equipo de MLS y en tres años hemos sido competitivos. Somos los más criticados de todos los clubes de la Liga Nacional. Ojalá que los hinchas de Marathón se acerquen y ayuden a los chicos que están allí que son campeones del torneo de reservas que hubo. Esa es la manera de ayudar. El aficionado de redes sociales solo sirve para criticar, y ojo, no generalizo, hay una buena cantidad de fanáticos leales que son los que no opinan y festejan cuando las cosas funcionan bien.

¿Qué nombres de jugadores ya tiene en carpeta dentro del presupuesto económico?

Yo tengo en la cabeza y el presupuesto para traer a tres jugadores. En el medio nacional no hay y el cupo de extranjeros es limitado. Serían tres que podrían llegar en puestos puntuales. Algunos van a volver como el lateral izquierdo Adrián Ramírez que estuvo lesionado, Cristian Cálix el 16 de enero estará bien porque lo vamos a llevar de a poquito.

¿Qué líneas serían específicamente?

Tengo que tener un volante por derecha, el tema de arriba que nos costó mucho concretar, allí serían dos. Luego por los costados está "Machuca" y está Solani, también Guevara; en el medio Luis Garrido y Kervin Arriaga. Atrás tenemos a Techera y Moreira que tiene 20 años y tiene que corregir errores. Hay otros dos como Argueta y García de marcadores centrales que ya tienen minutos en primera.

En delantera se ve poco con la salida de Volpi.

Por eso te decía, tanto el caso de Ángel Tejeda como el de Rony Martínez y Róchez ya están contratados. A nivel nacional no hay.

El delantero Bruno Volpi, hizo dupla con Palermo en algunos partidos de Marathón y fueron duramente criticados por su bajo rendimiento.

¿Serán argentinos?

Veremos la opción porque hay que ponerlos en forma para el 16 de febrero. Acostumbrarse al clima de aquí y vamos a ver si nos da el tiempo.

¿Va a confiar en Ryduan Palermo para estos seis meses o lo defraudó?

Lo que pasa también que él se quiere quedar. El muchacho es millonario y si mañana dice: me voy a Dubái, se va a Dubái. Es la verdad, hasta yo me extraño que esté dando vuelta aquí y tenga la voluntad de jugar. Yo en el caso de él no estaría aquí, pero es un muchacho que le gusta el fútbol y el padre está dirigiendo en Chile y se lo podría llegar. Pero también lo de Palermo es un lugarcito que no podía traer a nadie porque se me fueron Discua, Mario Martínez, Espíndola y él quería una oportunidad. Depende de él, si se quiere ir o se quiere quedar. Yo creo que no va a cuestionar un contrato de seis meses con el equipo.

¿O está pagando Palermo por jugar en Marathón?

Ojalá que pagara por lo menos (risas). La amistad que tengo con el papá me da la oportunidad de tenerlo porque económicamente no podía. No pude retener a Mario Martínez que era un jugador que nos dio mucho, ni hablar que fue una época tremenda donde Orinson Amaya perdió la mitad de sus negocios con el cierre de los Malls y no fue fácil sostener este equipo.

¿Sobre Palermo, desde el momento que busca dos atacantes, siento que no está satisfecho. Le ha defraudado, esperaba más de él?

No, no. Yo si Palermo venía como Moreira sí, pero viene de la segunda de Argentina es como el caso de Klusener de Motagua que hace cuatro años lo quise traer al Olimpia. Le pregunté al empresario porque conozco al que lo maneja y me pidieron un montón de plata que Olimpia no pudo pagar. Si traigo a alguien que viene con la intensión de jugar y no hay extranjero para llenar el cupo, allí es donde me sentiría defraudado.

Me imagino que por su amistad con Martín Palermo, le ha de haber dicho: mirá Héctor vos sos capaz, ayudame a formar este cipote en Honduras...

La idea era formarlo. La otra fue, sabes cuál fue; que el periodista amarillista siempre dijo: Marathón está en quiebra, se les va Discua, le mandan avión privado a Espíndola; luego dicen, viene el hijo de Palermo. Un periódico puso, "cuál crisis: viene el hijo de Palermo". En definitiva, cambiamos. Hasta en ESPN salió que traíamos al hijo de Palermo. Esa fue una movida que hasta Garrido quiso venir. Somos el quinto presupuesto de la Liga porque con el Vida estamos mano a mano o está arriba de nosotros. La movida fue a nivel de publicidad y le dimos la oportunidad a Ryduan para que tenga minutos, ha hecho dos goles, y veremos si el club tiene la capacidad para pagar otro extranjero o se quiere ir o quedar.

¿Qué proyecciones hace para el otro campeonato, cree que Olimpia seguirá ganando campeonatos, ustedes con Motagua empujando, Real España busca recuperarse?

Mientras se mantenga la inversión económica de Olimpia será difícil. Mientras ellos ponen cinco millones y los otros un millón 200 mil, es difícil. Es como que nos digan, vos tenés un Corolla 2002 y vos tenés un Mercedes Benz y nos vamos de Tegucigalpa. ¿Quién va a llegar primero y más cómodo a San Pedro Sula? Vas a llegar tú en un Merecedes Benz, y de remate es 2020. El que tiene el Mercedes por la variante y todo. Yo con Olimpia salí campeón tres veces con jugadores nacionales haciendo debutar a Pinto, Benguché, Pineda, Elmer Güity. Ahora no, ya tienen cinco años de carrera. Ahora la inversión de Olimpia a nivel nacional es escandalosa, pero cada quien hace con su dinero lo que quiere.