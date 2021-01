Calendario para el Clausura será el mismo del Apertura hasta la jornada 10; en la fecha 11 se invierte

Olimpia arrancará la defensa de su título el próximo 17 de febrero de visita en un clásico contra Real España luego que el miércoles por la noche en una reunión virtual se confirmara el calendario para el campeonato Clausura 2021 que finalmente es el mismo utilizado en el Torneo Apertura 2020-21 hasta la jornada 10. De allí en adelante será a la inversa.

Por su parte el subcampeón Marathón visitará al Honduras Progreso y Motagua, el otro club grande, enfrentará de local a la UPNFM. La Liga Nacional además discutió la posibilidad que el Clausura se juegue con el 30% de afluencia en los estadios, aunque esta será una decisión que tome el Sistema Nacional de Riesgo (Sinager).

La Liga Nacional le dio un plazo hasta el 8 de febrero a los equipos para que definan los días y las horas de los partidos, pues no habrá complicaciones. En los próximos días, el máximo organismo estará enviando una circular con los detalles de cómo quedará elaborado el calendario.

Para la segunda fecha habrá otro clásico y es el de Motagua ante Marathón en Tegucigalpa.

El Clausura 2021 se jugará con el mismo formato. Dos grupos de cinco equipos a tres vueltas. Clasificarán los primeros tres de cada uno a la la liguilla.

Los líderes se disputarán las vueltas y el boleto a una finalísima. El segundo y tercero de cada grupo se enfrentarán en repechaje por el pase a semifinales.

Si el ganador de la liguilla es el mismo que conquistó las vueltas, será declarado campeonísimo. Si es otro equipo, se medirá en una finalísima al ganador de las vueltas tal como sucedió en el campeonato recién finalizado donde los verdolagaras fueron campeones de vuelta y Olimpia de la liguilla los que los enfrentó en una finaísima.

EL TORNEO DEL DESCENSO

El equipo que abandone la liga de privilegia y desciensa a segunda será el que ocupe el último lugar de la tabla general. En este momento Real Sociedad está en el sótano con 5 puntos y Hoduras Progreso noveno con 10.

Si dos equipo igual en el último lugar al final de las vueltas, jugarán partidos de ida y vuelta para dirimir el descenso. Si hay empate al término de los 180 minutos, se jugarán tiempos extras y si persiste la igualdad, se definirá por penales, según el reglamento de competencia.

Si el empate es entre tres equipos, se jugará una triangular a una sola vuelta todos contra todo.

Primera fecha

Honduras Progreso vs Marathón

Vida vs Platense

UPNFM vs Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Real España vs Olimpia



Segunda fecha

Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPNFM

Marathón vs Motagua

DESARROLLO DE LA REUNIÓN EN DIRECTO:

8.10 pm. Se confirma. El calendario que se utilizará para el Clausura será el mismo del torneo Apertura pasado en formato de grupos, únicamente que los partidos serán a la inversa.

8.08 pm Los Lobos de la UPN hacen la moción y proponen jugar el siguiente torneo jugando con el mismo formato, mismo calendario con la salvedad que las fechas serían colocadas a la inversa de cómo se jugaron en el Apertura

8.05: Comienza en estos momentos la elaboración del calendario.

8.00 pm: En estos momentos termina elinforme de Secretaría General resaltando el gran trabajo de la comisión médica de la Liga Nacional y la aplicación exitosa del protocolo de bioseguridad durante todo el torneo hasta su conclusión.

7.50 pm La Liga Nacional discute en estos momentos la asistencia de público en los partidos para el Clausura. Se podría tener el 30% de aficionados por equipo y todo indica que Sinager lo aprobará.

7.49 pm Según los datos de la Secretaría General los clubes cumplieron con los minutos Sub-20 en base a los datos que se reciben de las actas de los encuentros.

7.40 pm El calendario que se estará aprobando será el mismo del torneo Clausura y solo se cambiarán algunas fechas que tuvieron problema en el campeonato pasado.

7.30 pm La Liga Nacional solicitará al gobierno 10 millones de lempiras para llevar a cabo el torneo Clausura. Este dinero será para los protocolos de seguridad, principalmente para las pruebas PCR.

7.00 pm Se confirma que los equipos cumplieron en su cabalidad con los minutos del jugador Sub-20 en el pasado campeonato. Real Sociedad reclamó por polémica en Real de Minas pero todo quedó en papel.

6.45 PM: Se informa que el período de inscripción de jugadores para el Torneo Clausura ha sido abierto a partir del 28 de enero del 2021 al 24 de febrero del 2021, por parte de Fenafuth.