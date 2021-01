Héctor Vargas reconstruye de las cenizas a Marathón cada torneo y nunca ha quedado fuera de liguilla

Héctor Vargas cumplirá en junio cuatro años de haber llegado a Marathón y durante todo este tiempo le tocado desafiar cada uno de los campeonatos de Liga Nacional donde siempre, al final de cada certamen, las barridas y salidas de jugadores claves están a la orden del día debido a la difícil situación financiera, sin embargo el argentino siempre ha salido montado en caballo blanco demostrando ser buen estratega.

En una picante, pero reflexiva entrevista, Vargas mencionó que durante su gestión le ha tocado ver llegar y marcharse a 46 futbolistas, mismos que no le han impedido clasificarse siempre a la fiesta grande compitiendo contra Motagua, Real España y Olimpia que le doblan en la planilla.

Sus números, a pesar de las dificultades económicas, son de una gestión que los mismos directivos de su vecino Real España, han catalogado como ejemplar y hasta lo han tentado para realizar un nuevo proyecto al que montó con los leones y ahora con los esmeraldas.

Leer. HÉCTOR VARGAS SOBRE LA VIDA DE MILLONARIO DE RYDUAN PALERMO

En seis torneos que le ha tocado dirigir, en dos ha terminado líder, en otro fue segundo pero con récord de puntos, estadísticas que le abonan a sus declaraciones donde siempre ha dicho que le ha tocado reconstruir el equipo en cada certamen.

Para el Clausura 2021 no será la excepción. Actualmente van cinco jugadores de baja Allan Banegas, Bryan Jhonson, Otoniel Osorio, Bruno Volpi y se podrían sumar dos más en los próximos días.

¿Cómo han sido los números globales de Vargas en Marathón? El argentino ha tenido que desprenderse de 16 jugadores a los que el club no pudo retener porque no podía cancelar los sueldos altos que pedían. Otros equipos han hecho grandes inversiones como el Real España y no han logrado llegar ni a liguilla.

JUGADORES QUE NO PUDO RETENER:

1. Yustin Arboleda (Se fue a Olimpia)

2. Esteban Espíndola (Fichado por Saprissa)

3. Mario Martínez (Volvió a Real España)

4. Carlo Costly (Se marchó al Platense)

5. Carlos Discua (No encontró equipo)

6. Júnior Lacayo (Fichado por Olimpia)

7. John Paul Suazo (Fichado por Olimpia)

8. Azmahar Ariano (Se marchó a Panamá)

9. Caue Fernandes (Se fue a Uruguay)

10. Bryan Barrios (Se marchó a España)

11. Roberto López (Fichó por club de Guatemala)

12. Mayron Flores (Regresó al Olimpia)

13. Allan Banegas (Fichó por Olimpia)

14. Samuel Córdoba (Fichó por Lobos UPN)

15. José Calderón (Fichó por Comunicaciones de Guatemala)

16. Johnny Leverón (Se marchó al Real España)

GESTIÓN DE VARGAS EN MARATHÓN:

TORNEO ANTES DE VARGAS

Marathón se ubicó en el quinto lugar de la tabla y como en ese campeonato solo clasificaban los primeros cuatro, se quedó al margen y solo pudo ganar la Copa Presidente al Juticalpa.

PRIMER TORNEO VARGAS (Apertura 2017-2018)

Los verdolagas se clasificaron en el primer lugar de la tabla de posiciones logrando 34 puntos y llegando hasta las semifinales donde fue eliminado por Real España que se coronó campeón días después venciendo a Motagua.

SEGUNDO TORNEO (Clausura 2018)

Marathón finalizó primero de las vueltas con 37 puntos y fue el campeonato donde se coronó campeón. En semifinales eliminó al Real España y en la final ganó en penales al Motagua.

TERCER TORNEO (Apertura 2018-2019)

En este certamen, el cuadro verdolaga logró hacer 28 puntos, clasificando el equipo al repechaje pero fue eliminado por Real España y perdió 4-3. Ha sido el torneo más malo del argentino al mando de los verdes.

CUARTO TORNEO (Clausura 2019)

Fue segundo en la tabla con 34 puntos, tres menos que Olimpia y se clasificó directo a semifinales. Allí se enfrentó al Motagua y fue eliminado tras perder 2-0 en la ida y empatar 2-2 en la vuelta. El campeón fue el equipo de Diego Vázquez.

QUINTO TORNEO (Apertura 2019-2020)

Los verdes terminaron en la segunda posición con 40 puntos, haciendo un récord extraordinario. Nunca había logrado esa marca en los torneos de Liga Nacional. Aquí cambió el formato a jugarse en pentagonal donde fue último de la misma haciendo únicamente dos puntos.

SEXTO TORNEO (Clausura 2020) *Suspendido por COVID-19

El campeonato se suspendió debido a la pandemia del Coronavirus, pero el cuadro de Vargas estaba compitiendo y al momento de cancelarse, marchaba en la segunda posición con 24 puntos, tres menos que Motagua.

SÉPTIMO TORNEO (Apertura 2021)

Se volvió a cambiar el formato y se disputó la competencia por grupos. Marathón fue líder de la zona norte haciendo 26 puntos en 14 fechas, 10 más que Real España. Ganó la final de grupos al Olimpia y clasificó a la final, misma que perdió frente a los albos de Pedro Troglio 3-0 en el global.