Diego Vázquez arremete contra el Olimpia antes de iniciar el Clausura 2021: "Manejan todo a su antojo"

Motagua está casi listo para afrontar un nuevo reto donde tendrá la misión de evitar el tricampeonato de Olimpia y volver a reinar el fútbol hondureño de la mano de Diego Vázquez.

El entrenador argentino está confiando en su plantel, ha confirmado seis refuerzos nacionales sin tener un gran cartel, pero confía en ellos ya que muchos en su plantel llegaron así y hoy son figuras consolidadas y hasta seleccionados nacionales.

"La Barbie", en una entrevista para el programa Zona de Ataque de Radio Cadena Voces, de forma muy sutil ha vuelto a lanzar misiles contra Olimpia al considerar que maneja todos los entes deportivos y que sumado a su gran plantilla, se les hace más difícil competir. También lanzó una indirecta a Héctor Vargas al escucharlo hablar de todos los futbolistas jóvenes que ha sacado en el país.

LA ENTREVISTA COMPLETA

¿Cómo ves a tu equipo con estos nuevos fichajes que has incorporado?

Primero es que se nos fueron cuatro futbolistas, hasta el momento hemos incorporado a seis y los que se fueron, salvo de Rubilio, no tuvieron tantos minutos. Ojalá que los chicos que llegan se adapten a la estructura y la metodología del cuerpo técnico de Motagua.

¿Crees que estos jugadores son los que Motagua necesite?

Todos tienen características y condiciones diferentes, tenemos muchas formas de jugar aunque la gente dice que solo tiramos centros. Hacemos goles a balón parado y por el centro, pero hay cosas que no las comparto y tampoco quiero estar explicando, pero solo es con Motagua porque cuando otros hacen goles por las bandas no dicen nada.

¿Esperan más fichajes y en qué posiciones?

Mientras esté abierto el mercado hay posibilidades y más ahora que las selecciones están activas, entonces a partir de ahí tomaremos decisiones y también veremos el calendario con las fechas FIFA.

¿Sientes que le falta un defensa central después que en los últimos juegos se hayan visto muy débiles?

Es relativo, son rendimientos. Puede ser que cuando pierdes siempre dirás que falta algo, sí comparto que los goles que nos hizo Olimpia (en final de liguilla) nos superaron en juego aéreo, pero quizá no es tanto de ganar arriba, sino de posicionamiento en el campo porque con esos 'grandotes' (Eddie, Bengtson y Arboleda) más de alguna vez te van a ganar, entonces hay que estar bien posicionado, pero con estos chicos en la selección tenemos que ver y no queremos traer por traer. En el medio no hay grandes jugadores libres, todos tienen equipo, además es difícil venir a Motagua porque tiene siete años peleando arriba.

Seis jugadores es un número grande de refuerzos ¿esto te va a reforzar o a alterar la estructura?

No es tan considerable porque son dos más de los que estábamos, no creas que Motagua tenía un plantel en cantidad lo que que hemos tenido son dos por puesto, pero en cantidad no era tan amplio, acá se fueron cuatro y vinieron seis, son dos más que el torneo pasado.

¿Está confirmado que Marel Álvarez, el defensa hondureño que estaba en Nicaragua, se queda?

Este chico Marel lo vimos cuando jugamos en Nicaragua, él está en un período de prueba, todavía no lo hemos visto como corresponde.

¿Cuál es el estatus de Elmer Güity?

Estamos negociando, creemos que se va a quedar con nosotros.

Después de dos campeonatos de no lograr el título ¿crees que este se pueda dar?

Dos no porque el (torneo suspendido) de Covid ya nos lo botaste.

Ese no concluyó, no hubo campeón ni descendido.

Para nosotros sí porque hicimos el esfuerzo y ya lo he dicho muchas veces, yo lo cuento, lo demás es problema de los demás, pero para nosotros vale. Obviamente vamos a intentar pelear, pero nosotros no hablamos de ganar el torneo, sino del siguiente partido.

¿Qué le dices a la afición de tu equipo que está expectante?

Enviarles un saludo, que nos apoyen, que estén tranquilos y decirles que antes trajimos jugadores como (Héctor) Castellanos, (Marcelo) Santos, (Wesly) Decas y otros que no recuerdo, nadie creía en ellos y han tenido un buen suceso, exactamente con estos chicos que vienen y esperemos que se adapten a lo que ya tenemos, obviamente a veces se dan cosas negativas, pero que no me detengo a pensar.

El Torneo Clausura se jugará con el mismo formato del anterior ¿qué comentario te merece?

No me detengo a pensar porque acá la Liga, la Comisión de Disciplina, la Federación lo maneja un equipo a su antojo, no tiene mucho sentido.

¿Qué equipo?

No te tengo que decir, ja, ja. Es muy fácil darse cuenta ja, ja.

¿Hablas del Olimpia que acomoda y maneja la Liga a su antojo?

Es muy fácil ver las cosas con las presiones y esas cosas, no hay que ser muy inteligente, hasta mi nena de 11 años se da cuenta.

¿Para qué Motagua se debe preparar la afición? ¿Qué novedades vas a implementar?

El Motagua que han visto este tiempo ha sido muy atractivo, mecanizar lo mismo, mejorar y agregarle unos detalles para seguir de la misma manera.

¿Por qué los Crisanto no siguen en el equipo? ¿Bajaron rendimiento o ya no encajaban en tu esquema, cuál es la razón?

Son jugadores a quienes les tengo mucho cariño, pero necesitábamos otras cosas, una competencia de otra manera en esos puestos y decidimos también, por el bien de ellos, que vayan a otro equipo y tengan más participación.

¿Crees que con la llegada de estos jugadores se crea una competencia para los jugadores que estaban cómodos y que creían que tenían el puesto seguro?

Puede ser, pero no lo veo de esa manera. Este equipo siempre ha sido competitivo y ha habido dos jugadores por puesto, pero no he visto en Motagua a alguien cómodo; que me digas que jugamos algún partido mal, es normal como todos en el mundo, pero no los veo cómodos porque Motagua terminó peleando y por encima de Marathón ganándole los cuatro partidos por más que el formato les haya permitido llegar a la finalísima, pero si decís que que nos superaron no, excepto Olimpia al final con muchas incidencias arbitrales porque es gravísimo, como te dije al inicio, que manejan todo como suspensiones, por ejemplo, que a Bengtson tuvieron que darle más partidos y le dan lo mismo a otro como (Kevin) López que no hicieron nada y así sucesivamente con arbitrajes terribles como el penal de Delis Vargas con España.

¿Fueron más perjudicados que beneficiados?

En siete años siempre ha sido así, un 10-2 más o menos. Son cosas que conocemos y cuando hemos tenido éxito es porque hemos superado todo eso, pero es difícil cuando el otro invierte mucho, es competitivo y están medios parejos te toca correr con el caballo del comisario, es complicado.

Hablas de estos siete años como DT, pero cuándo eras jugador ¿qué pasaba?

Era parecido, muy similar, siempre ha sido igual y no lo necesita, por eso te digo, no le quito méritos deportivos porque hay detalles muy claros y no lo necesitan. Por ejemplo el último partido que nos ganan 3-1 era un 2-1 y así sucesivamente. El juego de la segunda vuelta con el penal de Chirinos era un 2-2 o 1-1, al final del torneo nos ponen a Moncada de árbitro que nos hizo un partido increíble en contra de Motagua y así fue en la primera pentagonal con UPNFM, siempre vamos a intentar, pero hay detalles que en nuestro fútbol debemos mejorar.

Con esto que mencionas y esas denuncias de los exárbitros ¿cómo las calificas?

Son clarísimas, le quitan el gafete por un año. Hay montón de ejemplos y si vieras la cara de pánico que ... ¡ahhh! este es otro detalle; en el último partido con Olimpia que cuando tiene que expulsar al Chama Córdova está Melvin Matamoros al lado del cuatro árbitro, entonces le pega (Chama) en la cara a Galvaliz y ellos se miran (los árbitros) con una cara de pánico que no se puede explicar, ¡pánico de pitar lo que tenés que pitar!, es un pánico de expulsarle un jugar al Olimpia, por eso expulsan a Ninrod Medina y luego a mí.

Después veo en la final que de un equipo se van todos al córner a protestar (de Olimpia en el gol anulado a Jonathan Paz) y no les sacan ni amarillas.

La Comisión de Disciplina ha citado a Osman Madrid y un asesor arbitral por amenazas en la final ¿qué comentario te merece?

Se citan entre ellos mismos.

¿Tuviste la intención de hacer regresar a Denil Maldonado?

Es un tema que le extendieron el contrato, no tiene participación y hace mucho que no juega, pero es una situación de su contrato, es complicado, pero ya tendrá año y medio sin jugar, eso es mucho y si vuelve en junio o mayo lo recibiremos con una inactividad importante.

¿Josué Villfranca está en el plantel?

Sí, está con nosotros. Es igual al caso de Wesly Decas; hace tres años vino a prueba y lo quería, pero su agente lo quiso llevar por el mundo y son chicos que todavía no maduran y se saltan los pasos, es como cuando querés hablar inglés y primero tenés que aprender español, entonces cuando perdes los objetivos es complicado, tratamos de recuperarlo y partir de ahí crecer.

¿Promoverás más jóvenes?

Este torneo no hubo reservas, hay chicos trabajándolos, pero es complicado porque es un año sin campeonato. Se tienen que ganar un puesto y es difícil, no soy como otro que dicen que hacen debutar un montón de pibes y no los conozco ja, ja, ja. Se llenan la boca hablando de pibes y no sé dónde están ja, ja, ja.

¿Cuántas horas al día o al mes le dedicas para pensar en Olimpia?

Para nada, pienso en mi equipo, en potenciarlo, pero hay cosas obvias y no hace falta mucho tiempo para pensar. Desde nuestro lugar con las vicisitudes e nuestro fútbol tratamos de hacerlo mejor y pelear.

¿Renovarás contrato?

Lo único que tenemos es el próximo partido, es una pregunta para los directivos. Trato de dar lo mejor y desde que llegué he hecho muchas cosas positivas, el análisis debe ser para ellos.

¿Cuáles fueron tus primeras palabras en este nuevo año para tu grupo?

MI discurso no varía mucho, tenemos que mejorarnos a nosotros mismos. El torneo pasado fue mejor al anterior porque hicimos más goles y puntos más allá de que no terminamos con éxito, pero tiene mucho valor y a medida se mejoren a si mismo, estaremos mejor. También las normas de disciplina a los nuevos que son básicas pero es bueno ponerlas claras desde el inicio.