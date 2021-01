Jorge Ferman en Diez TV: "El fichaje de Alejandro Reyes al Real España es extrañísimo"

El fichaje del centrocampista del Olimpia, Alejandro Reyes al Real España, hizo tambalear este jueves el mercado de piernas en la Liga Nacional de Honduras.

Uno de los sorprendidos, fue el propio periodista de Diez TV Jorge Fermán, quien tildó de "extraño" la cesión realizada por el conjunto merengue a uno de sus principales rivales.

"Es extrañísimo que yo haya visto hoy donde decía que era una cesión total del Real España al Olimpia para tener al jugador, me quedé extrañado porque eso no había pasado. No recuerdo un traspaso entre equipos grandes con un jugador con contrato. En Honduras no suele suceder", dijo a través del Facebook Live que transmitió esta tarde junto a Jenny Fernández.

Y agregó: "Resulta que es Alejandro Reyes. Uno de esos futbolistas exquisitos que uno aprecia ver en la cancha de fútbol. Es rápido físico-mentalmente, tiene gol, tiene buena técnica, tiene gol".

En palabras de la colega Jenny Fernández, manifestó que "le viene bien a Real España y le viene bien a Alejandro Reyes" sucedido de su falta de minutos y protagonismo en el Olimpia.

También recalcó en que "sigo sosteniendo, es el mercado de piernas más sorpresivo localmente. Lo de hoy, Alejandro Reyes del Olimpia, cederlo y ponerse de acuerdo con la gente de Real España, ratifica mi opinión sobre el mercado de piernas".

Otro de los fichajes que ha sorprendido en el ámbito nacional, ha sido la contratación de Ángel Tejeda al Vida y la llegada de Jorge Claros al Real España. Eso sí, no olvidemos la controversial salida de Emilio Izaguirre del Motagua.

