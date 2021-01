Alejandro Reyes: “No quiero ser un jugador más; vengo con la ilusión de hacer el equipo campeón”

José Alejandro Reyes, el nombre que revolucionó el mercado de fichajes en Honduras con su traspaso de Olimpia a Real España, habló en una extendida y muy amena charla con Nación Real España, la comunidad de socios del club aurinegro, donde dio sus primeras impresiones sobre su incorporación a la Máquina.

Reyes será presentado este viernes en la sede del club y se unirá el sábado a la pretemporada del club que busca romper su sequía y volver a ser campeón.

Alejandro se une a los fichajes nacionales de Wisdom Quayé, Yeison Mejía y los extranjeros Franco Flores y Omar Rosas, además del goleador argentino Ramiro Rocca, quien será anunciado una vez finalice su participación con Municipal de Guatemala.

SOBRE SU LLEGADA

“Todo fue hablado de mi parte con el presidente de Olimpia (Rafael Villeda), al final llegamos a un buen acuerdo con el club. Este paso a Real España me llena de mucha ilusión porque es uno de los equipos grandes del país que siempre está en la pelea, compitiendo; tengo mucha ilusión y mucha motivación de dar lo mejor de mí para que el equipo vuelva a estar en lo alto donde tiene que estar. Vengo con mucho deseo y metas personales, quiero ayudar al equipo a cumplir sus objetivos”.

¿DE AURINEGRO ALGUNA VEZ?

“Sí me imaginé jugar en el equipo, cuando era niño y comencé en equipos federados, viviendo en Tegucigalpa, la sede del España era en los campos de La Vega, mis papás querían meterme ahí, pero al final no se pudo, desde entonces me había quedado con eso de ver si algún día jugaba para la institución. Ya como profesional siempre los vi como un buen equipo, que intenta jugar, que ha tenido grandes jugadores”.

INTERÉS REAL DEL PASADO

“Me di cuenta del interés a inicios del torneo pasado, pero no tenía conocimiento y quién me comentó fue el profesor Primi (Ramón Maradiaga) que cuando estuvo como Director Técnico siempre buscaron la manera de traerme. El torneo que pasó sí hubo un acercamiento del club hacía mí, pero en ese momento estaba jugando con Olimpia y ellos tenían la prioridad”.

Alejandro Reyes comenzará a entrenar con Real España desde este viernes.





DÓNDE SE ENCUENTRA AL MEJOR ALEJANDRO REYES

“La posición en la que siempre me he desarrollado es de “10”, de enganche, por delante de contención y atrás del delantero. También he jugado por las bandas, por el extremo derecho a perfil cambiado, pero la posición donde me siento mucho más cómodo es detrás del delantero”.

POR QUÉ REAL ESPAÑA

“Siempre tuve al club bien visto, como un equipo que jugaba bien, que buscaba tener la pelota. No sé por qué, pero en lo personal ese fútbol a mí me encanta. Esas cosas me ayudaron a tomar la decisión de estar aquí”.

NUEVO EQUIPO, NUEVA CIUDAD, NUEVA VIDA

“La verdad es un cambio bastante drástico, yo jamás he vivido fuera de Tegucigalpa, no conozco San Pedro Sula con excepción de un par de hoteles, pero tengo amistades que están para apoyarme. Más allá de eso me siento cómodo, contento, emocionado porque es un nuevo reto en mi carrera. Quiero hacer las cosas bien para el equipo, para ustedes (la afición), para mí familia y para mí en lo personal”.

EXPECTATIVA, DESILUSIÓN, CRECIMIENTO

“Después de los Panamericanos, volví con una confianza y un ritmo increíble, me sentía bien, cómodo. Mi plan era volver, seguir jugando bien, salir al extranjero, lastimosamente las cosas no se dieron; a pesar que he estado sufriendo porque la verdad es difícil no jugar y es complicado desde lo mental como jugador, creo que todo este tiempo me ha servido para forjar carácter, para seguir llenándome de deseos de salir, de cumplir mis sueños. Tal vez perdí un poco de confianza por la falta de minutos, pero tengo toda la ilusión de volver a tomar el mejor nivel para ayudar el equipo y estar siempre en la Selección”.

CONEXIÓN CON JHOW Y MARIO

“No sólo ellos son jugadores de calidad, está Darixon, he tenido relación con varios en la Selección, ojalá podamos tener buena química con todo el equipo, desde Buba, con todos los mediocampistas y lograr salir campeón que es lo que todos queremos. Será muy lindo compartir vestuario, son jugadores que viene sumando minutos, que tiene mucha experiencia”.

¿UN GOL A OLIMPIA?

“No sabría qué responder, solo en el momento voy a saber qué sentiré y haré; si quitarme la camisa y salir corriendo, no sé. Cuando uno hace un gol o da un pase gol son muchos los sentimientos y cosas que pasan por la mente”.

LA FALTA DE MINUTOS

“Creo sinceramente que si un jugador deja de jugar primeramente es responsabilidad del jugador, que no esté haciendo algo que el técnico le pida o le falte algo, en lo personal tengo la conciencia tranquila que en cada entrenamiento doy lo mejor de mí, siempre al 100%. Aunque a veces sabía que no iba a jugar o a ir en lista, siempre traté de tener una actitud de profesional, de entrenar, no poner malas caras, ser educado... Ya si no jugaba por decisiones del profesor o directiva estaba fuera de mi control, al jugador solo le queda seguir trabajando y confiar en Dios que más adelante se tendrá minutos o se van a abrir las puertas en otro lado”.

DIFERENCIAS TROGLIO – POTRO

“No conozco mucho al Profesor (Raúl Gutiérrez), me dijeron que fue campeón con México y ese fútbol es muy técnico, al profesor Troglio le gusta el juego directo y no sé por qué me da la sensación que al “Potro” le gusta más jugar con la pelota, salir jugando desde atrás, pero hasta que lo conozca sabré bien su idea”.

ENCUENTRO CON PEDRO TROGLIO

“Precisamente hoy tuve un evento con Nike y de casualidad me encontré al Profe Troglio que me comentaba precisamente que el primer partido es contra ellos (Olimpia), pero en lo personal no siento presión ni nervios; me siento tranquilo, ahora me toca defender a Real España, voy a buscar que gane, meter goles, en esa parte estoy tranquilo y emocionado de jugar contra ellos porque fueron compañeros durante años, lo tomo de la mejor manera”.

NÚMERO A USAR

“Ja, ja, ja, ja. No sé qué números están libres, en Olimpia usaba el 8, pero acá en el España (Daniel) Quiroz, que es buen amigo mío desde hace años, es el 8 y no me gustaría usarlo por respeto a él; me gusta el 11, el 10, el 7, no sé jaja”.

MENSAJE A LA AFICIÓN

“No quiero ser un jugador más, que llegó y estuvo de paso, vengo con la ilusión de hacer el equipo campeón otra vez. Mi sueño, como el de cualquier otro, es salir al extranjero y sé que la única manera de hacerlo es estar a un nivel óptimo y ayudar al equipo, lo demás viene por añadidura. Esperen lo mejor, un Alejandro Reyes comprometido por el club”.