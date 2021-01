Con 15 ausencias importantes, Olimpia cumplió su segundo día de pretemporada

El Olimpia que comanda Pedro Troglio sumó este viernes su segundo día de trabajo pensando en el tricampeonato, pero los merengues suman muchas bajas y el argentino únicamente tiene a disposición 18 futbolistas.

Los albos entrenaron esta mañana en las canchas de El Indio en Amarateca donde se destaca la presencia de dos nuevos futbolista, Allan Banegas y Brayan Beckeles, este último aún no ha firmado su contrato.

Los futbolistas con los que trabaja Troglio son Ariel Valladares (portero), Samuel Córdova, Jonathan Paz, Bryan Beckeles, Maylor Núñez, André Orellana, Josman Figueroa, Pedro González; Ariel Flores, Matías Garrido, Allan Banegas, Cristian Maidana, Michaell Chirinos; Jamir Maldonado, Marvin Bernárdez, Diego Reyes, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Pedro Troglio y Brayan Beckeles en el entrenamiento de este viernes. Fotos David Romero

El grupo se enfocó en aspectos de preparación física, trote alrededor de la cancha, trabajos de pesa, aeróbicos, velocidad y unos minutos de espacios reducidos con balón.

Las ausencias más notorias en los trabajos matutinos fueron las de Edrick Menjívar y Javier Portillo, quienes aún no llegan de Costa Rica. Ever Alvarado y Germán Mejía, que se quedaron sin contrato, aunque Patón ya anunció que no sigue. Otros dos ausentes fueron Johnny Leverón y Deiby Flores.

Curiosamente el Olimpia entrenó sin sus porteros principales ya que tampoco Harold Fonseca y Rafael Zúniga estuvieron presentes en la práctica. Otras bajas de los merengues son los futbolistas en concentración con la Sub-23 como Alex Güity, Elvin Casildo, José García, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto.

Ariel Flores en pleno trabajos físicos realizados este viernes.





También se suman las bajas los lesionados Carlos Pineda y Jorge Álvarez, dos volantes que posiblemente lleguen al cierren de este torneo Clausura 2021.