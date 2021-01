Reyes en su presentación con Real España: "Algo no hacía que no llenaba las expectativas de Troglio"

Real España presentó a su último fichaje, el volante José Alejandro Reyes, futbolista que viene del Olimpia y en su comparecencia ante los medios, manifestó que llega con la idea de buscar el campeonato y sobre todo, consolidarse en la titularidad.

Reyes reveló que desde el año pasado el Real España lo buscó antes de renovar con los albos en junio pasado, pero ahora que se ha concretado su pase, pondrá todo su potencial a la orden del "Potro" Gutiérrez para recuperar el terreno que perdió en Olimpia en los últimos meses.

Ver. LAS CARAS NUEVAS EN LA PRETEMPORADA DEL OLIMPIA

"Espero hacer bien mi trabajo y que todos podamos lograr los objetivos del equipo", comentó Reyes quien explicó que fue el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, quien le informó sobre la posibilidad de llegar al cuadro catedrático.

"Real España es un equipo que juega muy bien y me llena de ilusión venir al equipo. Es un club que pelea finales y con el poquito que pueda aportar buscaremos los objetivos", mencionó el jugador que también forma parte de la Selección Sub-23.

El volante Alejandro Reyes junto al director deportivo del Real España, el tico Javier Delgado. Fotos Neptalí Romero

Alejandro fue uno de los prospectos que sacó Olimpia junto a Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Elvin Casildo y Alex Güity. Ahora en su mente solo está poder ser titular, sabe que no será fácil y para eso debe adaptarse a lo que pide el entrenador Raúl "Potro" Gutiérrez.

Ver. LAS 15 AUSENCIAS DE PESO EN LA PRETEMPORADA DE OLIMPIA

El entrenador de los merengues, Pedro Troglio, no consideró en sus esquemas a Reyes quien tiene mucho talento y ahora que quedó fuera del bicampeón, el jugador explica que no sabe por qué no era tomado en cuenta por el argentino.

"Cuando estaba en Olimpia, algo no hacía que no llenaba las expectativas del profe Troglio. Aquí lo que tengo qué hacer es escuchar al técnico, ver lo que quiere, adaptarme al sistema que va a pedir y trabajar para ganarme un puesto", sentenció Reyes.

El jugador se pondrá desde este sábado a las órdenes de Raúl Gutiérrez para comenzar los trabajos de la pretemporada. Irá de a poco, pues venía con buen ritmo del Olimpia donde fue considerado entre los suplentes en el juego de la final ante Marathón pero no jugó.