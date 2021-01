Yustin Arboleda: "Hay mucha gente que le duele que yo esté en Olimpia, pero lo que digan me resbala"

Al paso de una nueva temporada con el Olimpia, el delantero colombiano Yustin Arboleda le concedió una extensa entrevista a DIEZ en donde habló de diversos temas, entre ellos su relación con Héctor Vargas, su salida polémica de Marathón y su actualidad vestido de blanco.

En la última temporada Arboleda anotó 7 goles en 20 partidos con el Olimpia, además fue el auto de la anotación que les dio el título 32 ante Marathón, su primer campeonato con los albos.

Sobre este pasaje dejó entrever que "estoy contento, agradecido con Dios" y que ahora "estoy preparándome con mucha ilusión y ganas de hacer un torneo de buena manera".

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para Arboleda. Desde que cambió la camiseta verde por la blanca, ha sido objeto de críticas y señalamientos de los aficionados.

"Uno siempre escucha críticas, hay gente que trata de empañar tu carrera y dañar lo que tú has construido con esfuerzo y sacrificio. Pero si valoras los números se han jugado un torneo y medio; si miramos rendimiento he anotado 14 goles con el equipo y también aporto desde otros ángulos, pero estar en Olimpia es exigencia", soltó.

Ante todo ello dejó en manifiesto que "no me arrepiento" de haber fichado por Olimpia, sin embargo, el aqueja que lo cuestionen e invadan con críticas.

"Hay mucha gente que le duele que yo esté en Olimpia. No entiendo el porqué, pero como que yo le estuviera robando a alguien o quitándole la comida de la boca a alguien.

Simplemente estoy trabajando, haciendo lo que me gusta, pero siempre hay gente que quiere manchar el nombre de uno. Yo le hago caso omiso porque sé de quién dependo, lo que la gente diga a mí me resbala. Yo me he ganado lo que me he ganado es gracias a Dios y a mi esfuerzo", dijo en forma directa a través de la entrevista en vivo junto al periodista Carlos Castellanos.

CELEBRACIÓN POLÉMICA Y DEUDA DE MARATHÓN

Durante la final de vuelta entre Marathón y Olimpia, Arboleda fue el anotador del triunfo y los focos se fueron sobre él cuando celebró. Mucho se especuló que su festejo eufórico fue dedicado a su exentrenador Héctor Vargas, algo que desmintió.

"Se mal entendió. Los últimos goles que anoté, siempre los celebré de esa manera. En ningún momento le he faltado el respeto al profe Vargas celebrando el gol en su cara como muchos periodistas lo quisieron ver", mencionó.

Y agregó: "Le tengo respeto a Marathón y al profe, pero hoy defiendo la camiseta de Olimpia y la voy a defender a muerte".

Con todo ello hasta la fecha es evidente que la relación Yustin Arboleda-Marathón, no quedaron bien tras una demanda del delantero por incumplimiento de sueldo.

Arboleda comentó que "yo estoy reclamando algo que trabajé y me merezco. Si tú trabajas en una empresa y te quedan debiendo dinero, lo vas a cobrar porque lo trabajaste".

Y agregó: "En eso quedamos, ya empezaron a cancelar la deuda, pero hay gente que quiere que tú regales tu trabajo. A nosotros no nos sobra la plata, tampoco me estoy llevando la plata del país, tengo un salario porque me lo he ganado".

También lanzó una crítica puntual puesto que "a los futbolistas nos critican porque ganamos un buen salario, pero a los políticos que no hacen nada por el pueblo, nadie les dice nada".

UNA TEMPORADA PROMETEDORA

Finalmente, Yustin Arboleda tradujo la promesa del equipo merengue de revalidar el título, algo que considera que "será complejo, pero dependemos de nosotros mismos".