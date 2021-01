Yustin Arboleda lo revela todo: Los secretos del delantero del Olimpia fuera de las canchas

Hablar de Yustin Arboleda es sinónimo de gol, fuerza y coraje, el delantero del Olimpia llegó al cuadro merengue y ya marcó su nombre en la historia de los atacantes que han anotado en las finales y que se ha coronado campeones.

El artillero cafetero se cotizó muy bien con la gran carrera que hizo en el Marathón y sus goles los trajo a la capital, donde ya se consagró con un título.

Más allá de su rendimiento dentro de las canchas, Arboleda charló con DIEZ de todo un poco y confesó sus secretos fuera de los terrenos de juego, donde no oculta lo que hace en saca y sus momentos más felices.

¿Cuál ha sido tu mejor gol?

El mejor gol de mi carrera fue el que le anoté el Comunicaciones en la Concacaf en el estadio Olímpico.

¿La locura más grande que han hecho dentro del fútbol?

La locura más grande puede ser una expulsión.

¿Fuera del fútbol?

Tengo una vida muy tranquila con mi familia y no es mucho lo que hago fuera del fútbol.

¿Eres una persona ordena fuera de las canchas?

Sí, le puedes consultar a mi esposa y a veces ella dice que soy la mujer de la casa jajaja. Desde pequeño me caracterizó eso de ser organizado con mi ropa, mis cosas y mi casa vive aseada.

¿Si te toca barrer o trapear lo haces?

Todo. A mi esposa en la casa le ayudo porque a mí me tocó vivir mucho tiempo solo y yo limpio la casa, barro, organizo la cama, si tengo que lavar los baños lo hago. Yo en ese sentido no tengo complejos, ni eso lado que le llaman machista.

¿Puedes cocinar?

No soy el más experto, pero si me defiendo en la cocina para no aguantar hambre.



¿Qué es lo que mejor cocinas?

Mi mejor platillo puede ser un pollo guisado con arroz y tostones. Sería uno de mis platos estelares jajaja tampoco es mucho.

¿Tu comida favorita?

La pasta.

¿Bebida favorita?

Me gusta el jugo natural, la limonada.

¿El lugar más bonito que has visitado?

Creo que ha sido el parque del balcón de Romeo y Julieta en Verona, Italia. Anduve cuando tenía 17 años y fue a una prueba al Chievo Verona en el 2009.

¿El lugar más feo que has visitado?

La verdad que no he visitado lugares feos, no es mucho lo que salgo y cuando lo hago voy con mi familia y trato de ir a lugares que uno sepa que estará tranquilo y que no sea feo.

¿El susto más grande que te has llevado?

Fue en un avión y había mucha turbulencia y avisaron por la cabina que por eso no podían aterrizar y nos estábamos quedando sin combustible y que teníamos que ir a otro aeropuerto por emergencia. Creo que en ese momento te entra un pánico, unos nervios, pero Dios tomó el control de todo y pudimos solventar la situación. Yo iba a México en el DF y tuvimos que desviarnos a Querétaro.

¿El momento más feliz de tu vida?

El 6 de junio de 2018, el nacimiento de mi hija.

¿La mayor felicidad dentro de una cancha de fútbol?

Cuando salí campeón. Gracias a Dios he tenido la bendición de lograr en casi todos los equipos que he estado. Cuando llegas a tu casa sientes una descarga de satisfacción que conseguiste el objetivo. La alegría más grande es quedar campeón.

¿Tu música favorita?

Antes me gustaba mucho el ballenato, pero ahora escucho más música cristiana, alabanza y adoración que me edifica, lo llena y me he inclinado por música cristiana.