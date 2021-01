El volante José Alejandro Reyes se despide del Olimpia y su afición con unas emotivas palabras

El volante José Alejandro Reyes ya se integró a la pretemporada del Real España y este sábado dedicó unas palabras de despedida al Olimpia y su afición.

NO SE VIO EN TV: Lamento de Luis Suárez, reclamo del Cádiz y las postales del Choco Lozano

"Después de 11 años de defender los colores del equipo que me vio crecer, toca despedirse. Muchos sentimientos encontrados personalmente, equipo que me ayudo a crecer como persona y como futbolista, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos, a Dios primero por todo el tiempo de aprendizaje que tuve en el equipo, a mi familia que siempre me ha apoyado, a la afición que nunca deja de alentar, a los directivos por darme la oportunidad y la confianza y a los compañeros y cuerpo técnico que al final se convierten en familia", inició explicando el futbolista en su cuenta de Instagram.

Se convirtió así en la quinta alta del conjunto sampedrano para el próximo torneo junto a Wisdom Quaye, Yeison Mejía, Omar Rosas (mexicano) y Franco Flores (argentino).

El volante es también seleccionado Sub-23 de Honduras. El viernes fue presentado por la realeza.

Reyes no entró en los planes del técnico Pedro Troglio para el Clausura 2020 y los albos lo cedieron de forma definitiva a los catedráticos.

"Han sido 11 años increíbles, salgo con la frente en alto y la conciencia tranquila que siempre busqué dar lo mejor de mí para el equipo, traté de ser siempre profesional en cuanto a mis responsabilidades. Deseo lo mejor para todos los amigos que me dejó el club y que Dios bendiga a todos los que me apoyaron de principio a fin. Muchísimas gracias por todo, saludos", cerró.